Und natürlich blickte man auch beim SV Neuberg vor etwas mehr als einer Woche ganz genau hin. Das ÖFB-Präsidium mit seinen Landesvertretern kam nämlich zusammen und beratschlagte via Video-Konferenz über die Spielzeit 2019/20. Schnell machte dann auch beim ehemaligen Regionallisten aus der kroatischen Gemeinde die Botschaft der Saison-Annullierung die Runde. Ob es gerechtfertigt war, wollte die BVZ vom Sportlichen Leiter Georg Konrad dann wenige Tage später wissen. Seine Antwort? „Meiner Meinung nach hätte man mit dem Abbruch noch zuwarten sollen. Derzeit weiß noch keiner, ob wir im August wieder starten können. Sofern es erst im Frühjahr 2021 wieder geht, hätte man dieses Jahr ganz einfach dort spielen können“, sagt er dazu.

Sportlich stand die Elf von Trainer Ewald Konrad vor dem Abbruch dabei auf Rang acht mit 25 Punkten. Nach ganz oben war der Zug abgefahren, nach unten eigentlich auch und so konnte man sich schnell anderen Dingen widmen. Der Kaderplanung zum Beispiel, wo sich die Neuberger trotz der ungewissen Zukunft extrem weit zeigen. „Bis auf drei Spieler – die beiden Kroaten Josip Golubar und Luka Prahic, mit denen noch nicht gesprochen wurde und Goalie Felix Knotzer, der vielleicht ganz aufhört – bleiben alle bei uns“, berichtet Sektionsleiter Konrad und fügt an: „Kapitän Nico Plank war dabei der Letzte, der sich dazu entschloss, bei uns zu bleiben. Tomi Liber bleibt und auch Lukas Kantauer wird, wenn es wieder losgeht, für uns kicken.“ Ein starkes Zeichen der kickenden SVN-Zunft, die dem Verein in grün-weiß weiter die Treue hält.