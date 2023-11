UFC Jennersdorf ist auf Rekordjagd

Es war keine Gala, die der UFC aus Jennersdorf beim letztendlich souveränen 5:0-Derbysieg beim SV Mühlgraben ablieferte, aber im Stile einer Spitzenmannschaft erledigte man seine Aufgabe mit Bravour. So überließ man den Hausherren durchaus auch den Ball, um dann auf schlechtem Boden blitzschnell umzuschalten und die Mühlgrabener eigentlich mit ihren gewohnten Waffen zu schlagen. So war es Michael Wagner, der vor der Pause einen lupenreinen Hattrick erzielte und die Weichen auf Feiern stellte. Nach Seitenwechsel erhöhte Jaka Vajda, ehe Nico Boandl spät auch noch sein Tor erzielte. „Wir haben sehr schnell in die Tiefe gespielt, was sich als richtige Spielanlage entpuppen sollte“, sagte der Sportliche Leiter Martin Sitzwohl und ergänzte: „Das war schon eine echt reife Leistung.“

So geht es zum Abschluss einer tollen Herbstsaison nun noch gegen Olbendorf und dann zum SV Heiligenkreuz. Jeder Punkt würde den Gewinn der Winterkrone fixieren. Die wäre auch sehr verdient. Mit zwei weiteren Siegen würde man gar selbst an einer 2017/18 aufgestellten Rekordmarke kratzen. Damals wurde der UFC noch von Martin Sitzwohl trainiert und trotz unglaublich starker Konkurrenz vom damals kurz zuvor abgestiegenen und später wieder aufsteigendenen SV Oberwart holte man bei 15 Spielen unglaubliche 39 Punkte, gewann 12 Spiele und remisierte „nur“ dreimal. Diese Marke ist nun zwar nicht mehr möglich, aber auch 37 Zähler könnten sich echt sehen lassen. Davon will man aber noch nichts wissen, denn man denke laut Sitzwohl nur von „Spiel zu Spiel“. Und dennoch ist alles angerichtet für eine weitere UFC-Party im Herbst. So hat man über das nächste Wochenende seinen traditionellen Sautanz in der Gernot Arena und würde diesen gerne einen Tag später mit der Winterkrone feiern. „Das wäre schon eine echt feine Geschichte“, schmunzelte auch Sitzwohl, der aber weiß, dass man die strauchelnden Olbendorfer mit dem nötigen Respekt bespielen muss. Die SVO-Mannen überraschten vor einigen Wochen mit einem Auswärtssieg in Markt Allhau und verlangten zuletzt dem SV Eberau trotz akuter personeller Probleme beim späteren 0:2 alles ab. Klar ist aber auch, dass die Favoritenrolle klar verteilt ist und ein Jennersdorfer Punktverlust schon eine Überraschung wäre. „Die scheinen ein echt übermächtiger Gegner zu sein“, sagte auch SVO-Sektionsleiter Dietmar Graf, um anzufügen: „Da müssen wir alles reinlegen.“