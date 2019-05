Langsam aber sicher biegt die 2. Liga-Saison in seine Zielgerade ein. Nur noch drei Spiele sind offen und sowohl der Abstiegskampf, wo es rechnerisch mit Rotenturm (34 Punkte), Heiligenbrunn (33), Heiligenkreuz (28) und Großpetersdorf (25) noch fünf Teams erwischen kann, es sich aber wohl zwischen den beiden Letzten entscheiden wird als auch das Meisterrennen bleibt extrem umkämpft.

BVZ Am Boden. Güssing-Goalie Martin Knar zeigte sich nach dem 2:2 beim HSV ernüchtert.

Oben entwickelte sich in den letzten Wochen ein Zweikampf zwischen dem SV Eberau und dem SV Güssing, wobei sich die Eberauer zuletzt mit dem 5:1 in Schlaining und dem gleichzeitigen Güssinger Remis beim Derby in Heiligenkreuz einen kleinen Vorsprung von zwei Zählern herausarbeiten konnte.

„Es ist noch nichts entschieden, aber unsere Ausgangsposition ist nun doch sehr gut. Ein unnötiger Umfaller kann es dann aber schon entscheiden“, so Eberaus Obmann-Stellvertreter Christian Kopfer, dessen Elf nun die SpG Edelserpentin empfängt.

Zum quasi schlechtesten Zeitpunkt griff in Güssing zuletzt der Verletzungsteufel um sich, denn in Heiligenkreuz fehlten viele Schlüsselspieler. So war Trainer Hannes Winkelbauer mit dem Remis gar zufrieden: „Wir müssen demütig bleiben und es waren sicher keine zwei verlorenen Punkte. Eberau ist nun in der Pole-Position und für uns geht es darum, zumindest dranzubleiben.“ Der GSV trifft nun am Samstag auf Mühlgraben: Auch nicht ohne!