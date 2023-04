Verrückte Unentschieden-Serie mit nur wenigen Gewinnern!

Werbung

STEGERSBACH - EBERAU 1:1. Schon am Freitagabend startete die 2. Liga-Unentschieden-Serie mit dem Verfolgerduell zwischen dem SV Stegersbach und der besten Frühjahrsmannschaft aus Eberau. Bis in die Nachspielzeit lagen die Hausherren dabei nach einem frühen Treffer von György Vass noch vorne, ehe Mate Skriba nicht unverdient ausglich. „Wir hatten kurz davor den Matchball auf den Heimsieg, aber insgesamt war das Ergebnis sicher gerecht“, resümierte SVS-Coach Manfred Petrus, der die generelle Stimmungslage perfekt zusammenfasste: „Vor drei Wochen waren wir knapp vor dem Abstiegskampf, jetzt sind wir mit zehn Punkten Rückstand ‚nur‘ Zehnter. Diese Liga ist unheimlich interessant.“ Da ging man auch in Eberau mit. Die Elf von Interimstrainer Andreas Gutleben liegt mit vier Zählern Rückstand auf Rang drei. Ließ man in Stegersbach eine Chance liegen? Gutleben verneint das: „Wir können mit dem X sicher leben, auch weil alles so eng beieinander ist.“

STATISTIK:

SV GOLF- & THERMENREGION STEGERSBACH - SV WICA EBERAU 1:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (9.) Vass, 1:1 (91.) Skriba.

Reserve: 1:3 (Kirisits; Simon Radakovits 2, Horvath).

SR: Fercher (S: kein Kommentar/E: gut).- Thermenstadion, 250.

Stegersbach: Slukic; Heiter, Mad, Fritz, Oswald; Faulend, Berzkovics; Jovicevic, Kienzl (57. Zsifkovits), Poandl; Vass.

Eberau: Levay; Pataki, Patrick Kraller, Bardics, Rambeck; Martin Bock (64. Csenscsits), Szvetits, Draxler, Vlasics; Skriba, Abert.

JENNERSDORF - ROTENTURM 0:0. Sportlich kein unbedingter Hingucker war die samstägliche Partie in der südlichsten Bezirkshauptstadt. Die Hausherren mussten wichtige Kicker vorgeben und fanden so offensiv kaum statt. Im Gegenzug legten es auch die Gäste defensiver an und so spielte sich das Geschehen zumeist zwischen den beiden Strafräumen ab. „Ich bin mit dem Punkt sehr zufrieden. Das habe ich der Mannschaft auch gesagt. Man muss nicht immer gewinnen, um einen Auftritt in Ordnung zu finden“, resümierte Gäste-Coach Mario Portschy. Zwei Chancen gab es dann dennoch: Eine vergab Jennersdorf vor der Pause, Rotenturm scheiterte nach dem Seitenwechsel ebenfalls knapp. „Man hat gesehen, dass uns wichtige Kicker ausgefallen sind und es war dann ein typisches 0:0. Sehr schade, dass wir weiter zu viele Chancen liegenlassen“, erklärte Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl der BVZ.

STATISTIK:

UFC LUMITECH JENNERSDORF - ASK KORKISCH ROTENTURM 0:0.-

Reserve: 3:3 (Unger, Wuscher, Mihellyes; Keszeg 2, Barbaryan).

SR: Maxharri (J: gut/R: gut).- Jennersdorf, 60.

Jennersdorf: Tschandl; Bakanic, Knaus, Müller, Matthias Wagner; Resch, Gumhold, Stefan Deutsch; Ehrenhofer (58. Janosch), Vajda, Mrazek (75. Schulter).

Rotenturm: Hettlinger; Brindlinger, Selimovic, Zambo, Gröller; Luckerbauer (65. Ochsenhofer), Ungerböck, Talaber, Horvath (81. Hassuneh), Puhr; Burai (89. Keszeg).

HEILIGENKREUZ - EDELSERPENTIN 2:2. Der Leader wankte, fiel im Heiligenkreuzer Waldstadion aber nicht. Der Boden im Jennersdorfer Bezirk ist für den SpG-Tross sowieso kein wirklich guter. „Ich glaube, dass das unser erster Punkt dort unten war“, sagte auch Obmann Konrad Renner und schoss nach: „Ich muss die Moral unserer Mannschaft herausstreichen. Sie haben bis zur letzten Sekunde nicht aufgegeben.“ Die Hausherren führten nämlich nach knapp 50 Minuten mit 2:0 und gaben den Sieg in der letzten Viertelstunde noch her. „Wir haben dennoch sehr gut gespielt“, resümierte der Sportliche Leiter Markus Jost und ergänzte: „Zwei Standardsituationen brachten sie dann zurück.“

STATISTIK:

SV HEILIGENKREUZ - SPG EDELSERPENTIN 2:2 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (27.) Fekete, 2:0 (47., Elfmeter) Jan Willgruber, 2:1 (75.) Jakab, 2:2 (90.) Angyan.

Reserve: 2:1 (Janosch 2; Kracher).

SR: Fatih Tekeli (H: durchschnitt/E: kein Kommentar).- Waldstadion, 70.

Heiligenkreuz: Thaller; Fabsits (90. Merdian), Kardos, Neubauer, Poczak; Cuk, Köppel; Nyari (87. Janosch), Strobl, Jan Willgruber; Fekete (37. Gaal).

Edelserpentin: Malits; Halavuk, Zupanko, Prahic (66. Pusztai), Muji, Rozmaric (46. Jakab); Csencsics (56. Angyan), Strohmeyer; Benkö, Endrit Mucolli, Simon.

MÜHLGRABEN - JABING 3:0. Einer der beiden Sieger des Wochenendes war der SV Mühlgraben, der so wieder bis auf einen Punkt an Tabellenführer Edelserpentin heranrückte. Gegen die personell arg gebeutelten Jabinger brauchte es vor allem Geduld, denn die Gäste standen defensiv über weite Strecken solide. „Das haben sie gut gemacht“, erklärte auch SVM-Sektionsleiter Florian Jud und meinte weiter: „Der Sieg war dennoch nie in Gefahr.“ Früh markierte Grega Vurcer die Hausherren-Führung, ehe ein Doppelpack von Christoph Fink (68., 73.) die Begegnung entschied. Die Jabinger kämpfen weiter mit Form und Personalsituation. Jabing-Cheftrainer Marc Seper: „Wir haben alles versucht, aber wenn zwei Drittel der Stammelf fehlen, ist für uns nicht mehr drin.“

STATISTIK:

SV MÜHLGRABEN - ASK AUTOMOBILE SIMON JABING 3:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (17.) Vurcer, 2:0 (68.) Fink, 3:0 (73.) Fink.

Reserve: Nichtantreten Jabing.

SR: Luef (M: sehr gut/J: gut).- full speed-Arena, 150.

Mühlgraben: Bilalic; Glanz (65. Karner), Dudajek, Vurcer, Hösch (81. Friedl); Hutter, Matovina; Kahr, Simon Kropf, Niederl (79. Stangl); Fink.

Jabing: Lalic; Haselpacher, Hupfer, Strobl, Pulay; Kamper (80. Brunner), Doppler (85. Tomisser), Farkas, Sagmeister (83. Deutsch), Graf; Tauss.

GRAFENSCHACHEN - RECHNITZ 2:2. Fußballerisch mit die beste Partie des letzten Wochenendes gab es in Grafenschachen zu sehen. Von Beginn an suchten beide Mannschaften ihr Heil in der Offensive und nach knapp 30 Minuten gab es auch schon vier Tore zu sehen. „Es ging wild hin und her“, berichtete auch SCG-Sektionsleiter Gerald Ringhofer, der anfügte: „Rechnitz war vor der Pause eine Spur besser, wir dann danach. So ist das Remis auch gerecht.“ Mit dieser Einschätzung ging man auch im SVR-Lager mit. Pressesprecher Michael Riedler: „Das war sicher unser bester Auswärtsauftritt in dieser Saison. Über 90 Minuten war das Ergebnis dann sicher verdient.“

STATISTIK:

SC GRAFENSCHACHEN - SV SPEEDARENA RECHNITZ 2:2 (2:2).-

Torfolge: 1:0 (2.) Wenzl, 1:1 (10.) Kurtz, 2:1 (24.) Zankl, 2:2 (33.) Resetar.

Reserve: 2:2 (Fenz, Lukas Pferschy; Dorner, David Habetler).

SR: Radl (G: gut/R: gut).- Grafenschachen, 200.

Grafenschachen: Buchegger; Zankl, Luif, Lang; Jahrmann, Rudolf (74. Binder); Strobl, Wenzl, Pimperl (81. Thier); Hart (56. Nico Halwachs), Hofer.

Rechnitz: Cividino; Resetar, Valkovszki, Nimac, Pfahnl; Bernd Brunner (59. Werderitsch); Gollerits, Kurtz, Bolla; Pergel, Szanto (90. Simon).

NEUBERG - SCHLAINING 2:1. Es soll einfach nicht sein: Trotz eines super Auftritts beim ehemaligen Neuberger Regionalligisten verlor der ASK Schlaining erneut und ist wieder 2. Liga-Letzter. „Wir haben das Spiel über 90 Minuten beherrscht und gehen dann wieder als Verlierer vom Platz. Das ist nur noch Wahnsinn“, haderte Sektionsleiter Ernst Simon. Dabei begann es für die Gäste mit dem 0:1 kurz vor der Pause durch Gaber Petric gut, aber dann bekam man SVN-Zangler Sandro Csencsits nicht unter Kontrolle und der Offensiv-Allrounder bereitete erst den Ausgleich durch Ex-Schlaininger Ivan Hajdic vor und machte spät den Siegtreffer selbst. „Sie waren sehr gut“, sagte Neuberg-Obmann Martin Konrad und erklärte weiter: „Es war ein sehr mühevoller Heimerfolg.“

STATISTIK:

SV MARSCH NEUBERG - ASK SCHLAINING 2:1 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (44.) Petric, 1:1 (47.) Hajdic, 2:1 (85.) Csencsits.

Reserve: Nichtantreten Schlaining.

SR: Windisch (N: gut/S: schwach).- Neuberg, 120.

Neuberg: Kracher; Gruber, Draguljic, Niklas Konrad, Paul; Radakovits (65. Szuborics), Vikario; Sandro Csencsits, Golubar, Pelzmann (77. Nico Knor); Hajdic.

Schlaining: Bögöly; Nagy (55. Niklas Mikovits), Florian Glösl, Felegyhazi, Lukas Postmann (56. Klemens Mikovits); Putz, Bencsics; Mamic, Dzaferovic, Nagy; Petric.

KUKMIRN - OLBENDORF 1:1. Der SV Olbendorf holte mit Interimstrainer Dominik Unger, der in der Vorwoche auf Janos Glemba folgte, dank eines späten Tores von Jürgen Trenker noch einen Punkt. „Der war auch verdient“, resümierte Olbendorfs Sportlicher Leiter Ronald Jallitsch und sagte dazu: „Auch wenn wir Glück hatten, dass wir nicht kurz zuvor das 0:2 kassierten.“ Robin Bleyer hatte für die Hausherren die Chance, die Begegnung zu entscheiden. Weil das nicht passierte, blieben die Gäste immer im Spiel und holten dann auch noch den einen Zähler. Kukmirns Sportlicher Leiter Wolfgang Zach: „Es ist bitter, so spät den Ausgleich zu kassieren, aber wir haben es verabsäumt, das 2:0 zu machen. Schade, mit einem Sieg wären wir wohl durch gewesen.“

STATISTIK:

SV REDLOVE KUKMIRN - SV OLBENDORF 1:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (18.) Ivan Galic, 1:1 (94.) Trenker.

Rote Karte: Radostits (83., Unsportlichkeit).

Reserve: 0:5 (Rene Nebl 2, Batori-Toth, Gallop, Kuntner).

SR: Huber (K: gut/O: gut).- Kukmirn, 150.

Kukmirn: Knar; Tanczos, Mathias Scholz, Unger, Mayer; Felix Heindl, Unger; Julian Heindl (75. Schnecker), Andrija Galic (66. Pfurtscheller), Bleyer; Ivan Galic (87. Schreiner).

Olbendorf: Halilovic; Radostits, Krsic, Glatz (61. Trenker), Haadl; Plank, Thomas Nebl, Handel Mazetti; Holper, Cakarun (46. Tuider), Hitrec (73. Batori-Toth).

HEILIGENBRUNN - GROSSPETERSDORF 2:2. Der SV Großpetersdorf, der mit Eberau die beste Frühjahrsmannschaft stellt, kam beim Nachzügler nicht über ein Remis hinaus, nahm diesen Punkt dann aber gerne mit. „Es war total schwierig und unangenehm und eigentlich fanden wir nie wirklich ins Spiel“, resümierte SVG-Obmann Harald Schneller, dessen Elf zweimal einen Rückstand wettmachte und fast das Maximum aus diesem Spiel mit nach Hause nahm. Schneller: „Es war ganz einfach zach.“ Trotz zweier Ausschlüsse aufseiten der Heimischen konnte der SVG kein Kapital mehr daraus schlagen. „Wir haben ein super Match gespielt und waren dann auch zufrieden“, sagte Heiligenbrunns Sportlicher Leiter Thomas Kedl am Sonntagnachmittag zur BVZ.

SV HEILIGENBRUNN - SV OK-ENERGIEHAUS GROSSPETERSDORF 2:2 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (25.) Vurusic, 1:1 (49.) Tiefengraber, 2:1 (76.) Humar, 2:2 (80.) Hötschl.

Rote Karte: Vurusic (82., Tätlichkeit).

Gelb-Rote Karte: Vikic (76., Foul).

Reserve: 1:6 (Lekai; Somorai 3, Matthias Resner, Jani, Müllner). SR: Wisak (H: sehr schwach/G: gut).- Heiligenbrunn, 80.

Heiligenbrunn: Hamr; Strobl, Marcel Stettner, Marcec, Nemeth (62. Herczeg); Vikic, Gröller; Szabo, Adamic, Humar; Vurusic.

Großpetersdorf: Rengel; Tiefengraber, Krenn, Stefan Hetyei (88. Matthias Resner), Tiba; Nagy, Giber, Hötschl (88. Jani), Gabriel (90. Matthias Hetyei), Füleki (73. Schmalzer), Wurglits.