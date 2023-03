Werbung

„Nur“ noch sieben Punkte fehlen dem UFC Jennersdorf auf den Tabellenführer aus Grafenschachen. Unglaublich ist dabei viel mehr, dass die Elf von Trainer Saso Kupcic mit diesem relativ kleinen Abstand nur auf Platz neun rangiert. So war der 3:1-Sieg über Stegersbach wichtig. Zum einen, um beruhigter den Blick nach hinten auswerfen zu können und zum anderen, weil die Top-Teams nicht mehr so weit entfernt sind. „Uns ist das aber egal, wir schauen nur von Spiel zu Spiel“, sagte der Sportliche Leiter Martin Sitzwohl, um anzufügen: „Es gibt da andere Teams, die einen Meister-Anspruch erheben.“ Weiter geht es für Michi Wagner und Co. nun am Samstag, ab 15 Uhr, mit einem weiteren Heimspiel gegen Schlaining. „Die haben sicher Qualität verpflichtet. Wir sind aber am besten dran, wenn wir weiter nur auf uns schauen.“