Derby-Premiere in der Burgstadt

Güssing – Gemeinde Tobaj; Freitag, 19.30 Uhr. Es fehlte nicht viel, um den ersten Dreier nach dem riesigen Umbruch über den Sommer einzufahren: Der Güssinger Sportverein war beim späteren 1:1 gegen Grafenschachen seinem ersten Pflichtspielerfolg 2023/24 sehr nahe, konnte dem Gezeigten trotz der Punkteteilung aber auch so einiges abgewinnen. Assistent Jakob Burits: „Bis auf das 0:4 in Jennersdorf waren die letzten Spiele echt in Ordnung. Kämpferisch war das gut.“ Einzig mit der Chancenverwertung haderte man beim Traditionsverein, denn eigentlich hätte man gegen den SCG zur Pause mit 2:0 führen müssen. Diese gewisse Effektivität wird es gegen den nächsten Gegner von der Gemeinde Tobaj sicher brauchen. Dabei ist es das erste Meisterschafts-Derby gegen den Nachbarn überhaupt. „Wir hoffen auf ein cooles Spiel“, so Burits, der anfügte: „Ich gehe von einem intensiven und interessanten Duell mit ihnen aus.“

Auch bei den Tobajern freute man sich auf das erste Nachbarschaftstreffen. So sagte Obmann-Stellvertreter Lukas Spirk dazu: „Ich habe sie heuer zweimal gesehen und beide Male haben sie mir eigentlich gut gefallen. Klar ist, dass es nicht leicht wird, wir aber schon drei Punkte holen wollen.“