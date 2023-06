Meister in Jabing?

Fakten beim ASK Jabin!g! Gergö Pusztai und die SpG Edelserpentin wollen nach dem 0:1 gegen Neuberg nun in der Pinka-Arena den 2. Liga-Meistertitel einfahren. Auf ein „Finale grande“ am letzten Spieltag hat man bei der SpG keine wirklich Lust.

Foto: Bauer