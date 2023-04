SV Großpetersdorf: Vorfreude auf das Stegersbacher Thermenstadion!

Werbung

Erst wollten die Großpetersdorfer am Freitag gegen Grafenschachen kicken, ehe man auf Samstag verschieben musste und dann komplett absagte. „Es hätte keinen Sinn gehabt“, meinte auch Obmann Harald Schneller: „Das Wasser ging nicht weg.“ Schnell einigte man sich auf einen neuen Termin. Der wird nicht der 1. Mai, sondern schon nächsten Dienstag, ab 19.30 Uhr, sein. „Mit den Grafenschachenern kann man gut reden und wir müssen auch ein bisschen wirtschaftlich denken“, so Schneller, der anfügte: „Am 1. Mai spielen sehr viele.“ Grafenschachen ist noch sportliche Zukunftsmusik, erst geht es am morgigen Freitag, ab 19.30 Uhr, zum allerersten Mal in Stegersbach um Punkte. „Sie spielten immer höherklassig und irgendwie kamen wir nie zusammen. Klar ist, dass wir uns sehr darauf freuen!“