Willkommene Abwechslung beim ASK Rotenturm

Seit dem 9. Jänner arbeitet der Tabellensechste vom ASK Rotenturm an seiner optimalen Form für die Rückrunde.

Mit einem kleinen Umbruch, denn Adam Balla, Peter Gergo und Niklas und Klemens Mikovits verließen den Oberwarter Kooperationspartner, während man im Gegenzug Attila Talabar, Julian Pfeffer und spät auch noch Erik Burai für sich gewann. Vom neuen Personal zeigte sich Trainer Mario Portschy angetan, wie er der BVZ am Montag erklärte: „Die passen charakterlich und sportlich sehr gut rein, geben uns mehr Möglichkeiten und heben auch unsere Qualität.“ Für die perfekte Integration war man vom letzten Donnerstag bis zum Sonntag im kroatischen Medulin auf Trainingslager. Die letzten Mosaiksteinchen auf dem Weg in Richtung Rückrunde. „Das war richtig super“, berichtete der Coach und schoss nach: „Das Wetter war top, die Hotelanlage ebenso und auch die Plätze waren in bestem Zustand.“

Mit an Bord waren dabei 20 Spieler und einige Funktionäre, die die rundum gelungenen Tage in Meer-Nähe verbrachten. „Wir haben zwar oft trainiert und konnten viele sportliche Komponenten absolvieren, aber auch das Teambuilding und Zusammensein kam nicht zu kurz.“ So wurde auch ein Ausflug ins angrenzende Rovinj eingeschoben, bei dem man die müden Beine ein wenig durchschütteln konnte. „So etwas nimmt man als Fußballer gerne mit, auch wenn so ein Trainingslager immer eine willkommene Abwechslung ist. Jetzt freut sich aber schon jeder auf den Start der Rückrunde.“