Mit Euphorie und kollektiver Leidenschaft fanden die beiden 1. Klasse-Aufsteiger aus Rotenturm und Grafenschachen in die neue Saison. Das stockte zuletzt erheblich, denn während die Rotenturmer zumindest konstant punkteten, geht vieles bei der Elf von Herbert Oberrisser nur mehr schwer von der Hand. „Wir sind in einer Abwärtsspirale und ich glaube schon, dass wir so ein Spiel wie gegen Mühlgraben zu Saisonbeginn noch gewonnen hätten“, erklärte Grafenschachens Sektionsleiter Gerald Ringhofer, der anfügte: „Vorwerfen kann man unseren Burschen aber nur sehr wenig.“

Einmal noch aufraffen. Grafenschachens Thomas Lucsanics und Oli Zankl reisen nach Rotenturm. | BVZ

Ähnlich die Lage auch in Rotenturm, denn in Güssing agierte man vor der Pause richtig schlecht. Die Staffelung passte nicht und auch die Defensive wankte gehörig. So lief man in ein 0:4 und war damit noch gut bedient. „Es war ein Tag zum Vergessen. Wir ließen alle Grundtugenden vermissen“, berichtete Sektionsleiter Christoph Tomiszer, der auch physische Schwächen ausmachte: „Wir sind körperlich am Zenit.“ Der lange Kampf um die Meisterschaft, die kurze Sommerpause und der intensive Beginn in der neuen Liga: Es zehrt an den Kräften. Jetzt trifft man zum Abschluss noch einmal aufeinander und Tomiszer meinte: „Ich bin überzeugt, dass die Burschen noch einmal drüber gehen.“