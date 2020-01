Beim ersten Spiel der Doppelrunde marschierten die Gunners ohne Probleme zum Sieg. Liganeuling St. Pölten unterlag letztendlich mehr als deutlich. Oberwart-Kapitän Sebastian Käferle unterstrich mit 21 Punkten einmal mehr seine Topform. Es war jedoch eine starke Leistung von allen Oberwartern. Von den 107 Punkten wurden gleich 47 von Spielern der Bank erzielt.

GUNNERS - DUKES 68:76

Dass es gegen Klosterneuburg schwierig werden würde, sah man gleich von Beginn weg. Die Oberwarter kamen nicht wirklich in die Offense rein und konnten im ersten Viertel nur sieben Punkte erzielen. „Wir haben den Start verschlafen, dann haben sie ihre Qualitäten gezeigt und die Führung die ganze Zeit gehalten. Wir sind zwar zweimal herangekommen, aber im Großen und Ganzen haben sie eine konstante Leistung gezeigt“, fasste Gunner Renato Poljak zusammen. Die Oberwarter finden sich nach dem Ende der Runde auf dem vierten Tabellenplatz wieder. Es führen weiterhin die Swans aus Gmunden.

VORSCHAU TRAISKIRCHEN - GUNNERS; SAMSTAG, 17.30 UHR

Beim Auswärtsmatch wird Headcoach Horst Leitner ein bis zwei Spieler schonen: „Es gibt diese Woche auch zwei Tage frei, damit wir regenerieren können. Wir fahren aber dort hin, um zu gewinnen.“ Mit der bisherigen Saison zeigte sich der Gunners-Chef aber zufrieden. „Wir hätten noch eigentlich noch drei Spiele gewinnen müssen, aber in Anbetracht der Umstände, mit Verletzungen und Krankheiten, passt das bis jetzt Gezeigte. Es ist gut, dass wir in dieser Phase die Probleme haben und aufgezeigt bekommen, was uns fehlt. Dadurch können wir bis zu den Playoffs daran arbeiten und sie lösen“, erklärte Leitner. Das Spiel gegen Traiskirchen ist zugleich auch das Letzte im Grunddurchgang. Danach geht es für die Top-sechs-Teams in die Platzierungsrunde, um dann anschließend die Playoffs auszuspielen.