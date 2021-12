Halbzeit-Bilanz: Großteils positiv

Die U15 überwintert mit einer ausgeglichenen Bilanz auf Platz sieben im Mittelfeld.

In Wahrheit wäre mehr drinnen gewesen, doch die Auftritte der AKA-Fohlen glichen im Herbst einer Fahrt mit der Achterbahn. Dass man mit den großen Namen mithalten und sie mitunter auch schlagen kann, bewies man beim 2:0 gegen Austria Wien, dem 4:2 über Salzburg, auch Sturm Graz wurde mit dem gleichen Resultat nach Hause geschickt.

Wie unbeständig Leistungen sein können, spiegelte ziemlich krass die Partie gegen Wolfsberg. Nach einem sensationellen Auftakt und einer 3:0-Führung wurde das Match noch 4:5 vergeigt. Bitter waren aber auch die knappen Niederlagen – wie etwa das 1:2 gegen Rapid oder die 1:2-Pleite bei der Admira.

In beiden Spielen war man sicherlich das aktivere und bessere Team. „Trotz des ständigen Auf und Ab bin ich zufrieden“, meinte Trainer Christoph Morgenbesser. „Die Qualität im Kader ist heuer sehr ausgeglichen, wir konnten viel rotieren.“ Vom 22 Mann starken Kader wurden ab der ersten Runde immer wieder sämtliche Spieler eingesetzt. „Vom Fußballerischen her war das Gezeigte oft sehr gut“, so der Coach weiter.

„Uns fehlte in einigen Partien lediglich das Performen auf höchstem Level über 80 Minuten.“ Auch taktisch hatten die neuen AKA-Kicker viel zu lernen. Oft startete man mit einem 3-5-2-System, änderte dieses – je nach Spielverlauf – auf ein 4-4-2 mit Raute. Im Angriff konnte man sich auf den Südburgenländer Julian Konrad verlassen, er führt mit elf Treffern die Torschützenliste an (und vergab zudem noch zwei Elfer). Morgenbesser glaubt daran, dass vor allem im mentalen Bereich ein Lernprozess stattfinden wird. Wenn das geschieht, ist im Frühjahr sicher noch mehr möglich.

Trotz U16-Fehlstart fehlte es nicht an Leidenschaft

Die U16-Youngsters legten – rein von den Resultaten her gemessen – einen ordentlichen Fehlstart hin. In den ersten sechs Partien setzte es ebenso viele Niederlagen, in den ersten drei Spielen konnte nicht einmal ein Tor erzielt werden. „Bitter – so eine Serie habe ich als Trainer noch nie erlebt“, kommentierte Trainer Ivo Smudla, der immer von der Qualität seines Teams überzeugt war. Das Fehlen von drei Stammspielern – Frederik Großmann, Sanel Salihovic und Gabriel Macic mussten lange Zeit passen – machte sich bemerkbar. Vor allem im Sturm wehte nur ein laues Lüfterl. Oft mussten die Betreuer mit einem 4-1-4-1-System antreten, wo der Stoßstürmer eine Notlösung war. Erst als Macic annähernd wieder fit wurde, stellten sich auch die Erfolge ein. Beim 2:0 gegen den LASK sowie bei den Auswärtssiegen bei der Admira (5:2) und in Klagenfurt (6:1) zeigten die U16-Burschen, was sie drauf haben – wenn es eben läuft. „Vor allem gegen die großen Namen haben wir zu viel Respekt gezeigt“, meint Smudla weiter. Der Abschluss mit einem 1:1-Remis gegen Austria Wien war schon ein Fingerzeig, in welche Richtung es in der Rückrunde gehen kann. Schwierig gestaltete sich auch der Einbau der U18-Leihgaben (drei U17-Spieler sind möglich), die Kontinuität war nicht so gegeben wie erwünscht. „Wollen und können, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe“, gab sich Smudla philosophisch. „Mit den Erfolgen gegen Ende der Saison hin haben wir aber gezeigt, dass wir nicht umsonst so hart gearbeitet haben.“

U18-Kicker spielten sich in so manches Notizbuch

Auf eine Top-Hinrunde können die U18-Kicker blicken. Rang drei kann sich sehen lassen. Die Jungmänner von Trainer Christoph Witamwas überzeugten als Kollektiv, in welchem das rasche Umschalten sowie die technischen Lösungen im Spielaufbau im Vordergrund standen. Ein Beweis dafür ist, dass die erzielten Treffer von zehn verschiedenen Spielern geschossen wurden.

„Die Kaderbreite war schon auch für den Erfolg wichtig“, weiß Witamwas. „Zudem haben wir in der Defensive stabil und kompakt agiert.“ Das Trainerteam – Daniel Wind und Ronny Spuller vertraten ab und zu ihren Boss, wenn er als Co-Trainer mit den ÖFB-Damen im Einsatz war – stellte nach der 1:4-Pleite bei der Admira in Runde zwei auf ein 4-2-3-1-System im Ballbesitz um. Die „flache Raute“ wurde dann angewandt, um den Ball flott zu erobern.

„Die Burschen waren sehr diszipliniert“, so Witamwas lobend. „Mit dieser Einstellung kann man viel erreichen.“ Ob im Frühjahr alle U18-Kicker noch an Bord sein werden, ist fraglich. Mehrere Bundesliga-Vereine haben ihre Scouts regelmäßig nach Mattersburg geschickt. Alleine in dieser Woche sind fünf Spieler auf Probe bei anderen Klubs. Folgt ein Aderlass? „Wenn einer das Ziel Bundesliga erreichen kann, erhält er von uns definitiv die bestmögliche Unterstützung“, definiert der Cheftrainer die AKA-Linie und Ausbildungsschiene.