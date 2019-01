Während einige Liga-Konkurrenten am vergangenen Samstag beim BFV-Masters zugegen waren, hatte die Elf von Attila Banfalvi schon einige Trainingseinheiten in den Beinen. Ein ungarischer Innenverteidiger mit toller Vita war dabei zu Gast, dürfte insgesamt aber zu kostspielig sein. „Es kommen nun weitere zum Probetraining“, erklärte Obmann-Stellvertreter Sascha Krutzler der BVZ. Dabei hat es die Woche durchaus in sich, denn Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag wird trainiert, während am Samstag, ab 13.30 Uhr, in Szombathely gegen Deutsch Kaltenbrunn erstmals 2019 getestet wird.

UFC MARKT ALLHAU. Nach den beiden Tormännern Bernhard Haspl und Sebastian Lang, gewann man zuletzt auch Peter Puster von den Sturm Graz Amateuren für sich. „Er kann in der Offensive alle Positionen spielen“, sagte der Sportliche Leiter Norbert Krutzler. Damit ist es aber nicht getan, denn einen Offensiv-Mann hätte man noch gerne in seinen Reihen. „In dieser Woche haben wir auch einen kroatischen Kicker zu Gast“, so Krutzler weiter. Dieser war schon einmal bei Lech Posen unter Vertrag und darf nun eine Woche vorspielen. „Sollte er ein sehr Guter sein, könnte es zu einer Verpflichtung kommen.“