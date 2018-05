Es war ein kleines Märchen, welches der ASK Goberling im Jahr 2017 schrieb. Erst stieg man zum zweiten Mal in seiner Historie in die 2. Liga auf, kickte dann eine starke Hinrunde, ehe man dann nach einigen Absagen anderer Vereine gar zum großen Hallenmasters nach Oberwart fuhr.

Seit diesem Zeitpunkt, respektive seit Beginn der Vorbereitung, ist aber der Wurm drin, denn erst trennte man sich von zwei geholten Legionären, ehe sich auch Sektionsleiter Christoph Kuh und Trainer Hans Kuh zurückzogen. So fand man sich schnell im Abstiegskampf der Liga wieder, wobei sich seit dem 0:7 in Güssing in der Vorwoche, die Lage noch einmal verschärfte, denn gegen Jennersdorf fehlten mit Dominik Radakovits, Zoltan Jozsi und Dominik Muth drei Stammkräfte. Nicht verletzungsbedingt, wie Obmann Gerald Polster der BVZ erklärte: „Wir traten mit dem allerletzten Aufgebot an, auch weil sie nicht zum Spiel erschienen. Ich war schon sehr enttäuscht davon.“

Dabei will man bis zum Wochenende, wo es zum richtungsweisenden Spiel nach Heiligenbrunn geht, zumindest noch einmal nachfragen, ob ein weiterer Einsatz im ASK-Trikot möglich wäre. „Sie sind bei uns im Verein gemeldet und natürlich fragen wir nach. Ich kann aber ehrlich nicht sagen, wie wir in Heiligenbrunn einlaufen werden. So eine Situation gab es in all den letzten Jahren noch nie“, meinte Oberhaupt Polster.