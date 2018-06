Ein kollektives Durchatmen war am vergangenen Samstag gegen 19.20 Uhr zu vernehmen, als Schiedsrichter Roland Braunschmidt die Begegnung zwischen Stegersbach und Kohfidisch abpfiff, wo die Fidischer Gäste mit 4:2 siegten und so den Ligaerhalt in der BVZ Burgenlandliga endgültig fixierten. Das wäre schon in den letzten Wochen einige Male möglich gewesen, aber vieles klappte zuletzt nicht mehr und auch die Köpfe waren nicht mehr so frisch, wie vielleicht noch einige Wochen zuvor. „Man sah, dass die mentale Ebene eine sehr wichtige Rolle einnimmt. Ich glaube, dass die Burschen dadurch mehr als vom letztjährigen Meistertitel lernten. Ich bin froh, dass es so ausging“, sagte Trainer Christoph Herics, der anfügte: „Ein Kompliment ans Team. Wenn man jeden Tag mit der Situation konfrontiert wird, ist das nicht einfach.“

Neuer Offensivmann wird wohl kommen

Nun geht es an die Kaderplanung, die aufgrund der ungewissen Liga-Zugehörigkeit zuletzt doch ins Stocken geriet. Der Großteil des Kaders wird in dieser Besetzung zusammenbleiben und soll offensiv und vielleicht auch im Zentrum ergänzt werden. „Es muss aber in unsere Philosophie passen“, meinte Obmann Hans-Peter Polzer, der auch eine Analyse mit dem Trainerteam bestätigte. Dabei gehe es um grundlegende Dinge, denn prinzipiell würde man in dieser Konstellation gerne weiterarbeiten. Herics: „Die Initiative ging von mir aus und wurde auch gut angenommen. Wir müssen aber analysieren, was nicht mehr so gut lief und vielleicht auch an gewissen Stellschrauben drehen. Das Signal ist aber da, den Weg weiterzugehen.“