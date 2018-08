Mit Spannung wurde der erste Auftritt des ASK Kohfidisch erwartet, der über den Sommer kadertechnisch nicht allzu viel veränderte – Marcel Wölfer ging, Botond Nemeth kam und offensiv verpflichtete man Jürgen Pfahnl, wobei Marcel Pani abwanderte – aber mit neuem Trainer die Saison bestreiten will. So übernahm Attila Banfalvi von Christoph Herics und schon die erste Pflichtspiel-Aufstellung war dann für „Fidisch-Beobachter“ interessant, denn während Hannes Polzer rechts verteidigte, spielte Klemens Grabler eine Position davor, wobei beide in den letzten Jahren vorwiegend im Zentrum agierten.

| BVZ

Auch offensiv zeigte sich die Elf rund um Kapitän Philipp Schuch verändert, denn Thomas Polzer – zuletzt meist als Rechtsverteidiger unterwegs – gab die Solospitze. Und nach kurzer Findungsphase, die doch einige Minuten dauerte, kickten die ASK-Männer gut und hätten sich laut Obmann-Stellvertreter Sascha Krutzler „einen Punkt verdient“ gehabt.

Dieser soll spätestens in dieser Woche folgen, denn erst ging es am Dienstag im Derby gegen Oberwart (nach Redaktionsschluss) während dann am Sonntag der Kick in Wimpassing ansteht. Krutzler: „Ein schwer einzuschätzender Gegner.“ Personell fehlen Thomas Rambeck und Thomas Holper weiterhin, während auch Michael Wölfer mit Bänderriss in der Schulter länger ausfallen wird.