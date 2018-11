Nach dem 2:2 in St. Margarethen, kann man die Hinrunde beim ASK Kohfidisch durchaus als gelungen einstufen. Natürlich steht noch der Abschluss gegen Ritzing auf dem Programm, wo man mit einem Heimsieg das Jahr 2018 gut abschließen könnte. Das ist auch die Zielvorgabe, wie der Sportliche Leiter Paul Toth erklärte: „Ich hoffe, dass unsere Heimserie standhält und wir dieses Spiel noch gewinnen. Mit 19 Punkten wäre es dann eine fast perfekte Hinrunde.“ Dabei weiß man um die Stärken des Aufsteigers: „Zuletzt haben sie ja sogar Draßburg geschlagen, aber wir treten daheim ganz anders auf“, so Toth, dessen Elf weiter auf Goalie Rene Wagner und Thomas Rambeck verzichten wird müssen.

Nach dem Kick am Freitag geht es in die verdiente Pause, wobei personell etwas passieren könnte. Ziemlich offen sucht man nach einer offensiven Lösung, die das generelle Gebilde variabler aufstellen soll. Dabei könnte ein richtiger Stürmer oder auch ein vielseitig einsetzbarer Offensivmann in den Fokus rücken. Aber nur, wenn es in die Fidischer Rahmenbedingungen passt. „So wirklich wird das erst nach der Hinrunde entschieden, aber es wurden schon erste Gespräche geführt. Klar bleibt aber, dass unsere Talente unsere Zukunft sind“, sagte Toth.