Philipp „Totti“ Toth wieder oben dabei

In seinem 30. Lebensjahr will es Philipp „Totti“ Toth noch einmal wissen. Der langjährige Kirchfidisch-Spieler, der vor allem in der Halle zu den besten burgenländischen Kickern zählte und dort mit dem 2. Klasse Süd B-Verein auch einige BFV-Masters-Teilnahmen vorweisen kann, wird es noch einmal höherklassig versuchen.

In Neuberg durfte er dabei vor mehr als zehn Jahren schon einige Regionalliga-Minuten sammeln – nun geht es in sportlich ähnliche Regionen zurück. „Ich will noch einmal Landesliga kicken“, sagte der Edelzangler dabei zur BVZ.

Das ist im Herbst schon passiert. Weil der ASK Kohfidisch mit dem Kirchfidischer Nachbarn seit letztem Sommer eine Kooperation hat, können die jeweiligen Spieler zwischen den beiden Vereinen wechseln. So kickten einige junge Kohfidischer schon in der 2. Klasse mit und im Gegenzug durfte zumindest Toth bei der Kohfidischer Elf von Matthias Dürnbeck spielen.

Teamspirit und Trainingsqualität überzeugen

„Das waren für mich zu Beginn eher zusätzliche Einheiten“, erklärte „Totti“ und ergänzte: „Die gute Trainingsqualität und auch der Teamspirit imponierten mir in Kohfidisch sehr. Das machte schon echt Lust, wieder oben mitzuspielen und es noch einmal zu versuchen.“

Fußballerisch hat er die Landesliga sicher weiter in seinem Repertoire. Das zeigte er schon bei seinen beiden BFV-Cup-Auftritten gegen Goberling und Steinberg, wo Toth zu den auffälligsten Akteuren zählte. Auch im regulären Meisterschaftsbetrieb war er schon mit dabei und spielte in Ritzing 45 Minuten.

„Die Mannschaft ist sehr homogen“, sagte er und schoss nach: „Mir hat das alles sehr gefallen. Spiel- und Trainingsvorbereitung sind unglaublich professionell und gaben mir auch die Freude am Fußball ein wenig zurück.“

Bis zum regulären Vorbereitungsstart gilt es nun hart zu arbeiten, um sich echte Chancen auf Kampfmannschafts-Einsätze zu verdienen. Dass er zum näheren ASK-Kader zählen wird, gilt als quasi sicher – wie oft er zu Einsätzen kommt, liegt an ihm selbst.

„Mein Hauptziel ist es, fitter zu werden“, erklärte der auch mit Bocksdorf 2. Liga kickende Techniker und ergänzte mit Vorfreude: „Ab dieser Woche startet das Heimtrainingsprogramm. Da bleibt jetzt noch genug Zeit, um meine Defizite auszuräumen.“

Zum Abschluss wollte er sich auch noch bei seinem langjährigen Verein aus Kirchfidisch bedanken. Dort kickte er seit 2014 durchgehend. Toth: „Vor allem bei Georg Posch, Rainer Stubits und Günter Mikolits möchte ich mich explizit bedanken. Aber auch beim gesamten SVK, der mir diese Chance ermöglicht.“