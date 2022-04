Tobias Binder als Lösung bis zum Sommer

Werbung

Noch vor dem eigentlichen Fußball-Wochenende gab es am vergangenen Freitag den Burgenlandliga-Paukenschlag: Lukas Poglitsch, der erst vor knapp sechs Wochen das Amt als Kohfidisch-Trainer übernahm, und der ASK gehen ab sofort wieder getrennte Wege.

Im Groben kann man dazu sagen, dass es beidseitig nicht passte und man so folgerichtig einen Schlussstrich zog. An den generellen Ergebnissen lag das dabei nicht. So stand man vor dem Heimspiel gegen den SC Pinkafeld ohne Trainer da.

„Viel Zeit zum Nachdenken hatten wir glücklicherweise nicht“, sagte Kicker Thomas Polzer, der anfügte: „Wir haben dann quasi gemeinsam beschlossen, wie wir es gegen den SCP anlegen wollen und es war gut, dass es nicht wirklich viele Diskussionen gab.“

Sehr positiv war dann auch der Auftritt zu werten. Vor der Pause war man gar die engagiertere Mannschaft mit den fast besseren Möglichkeiten. Nach Seitenwechsel führte man früh, ehe ein Doppelschlag die Partie zugunsten der Gäste drehte. Spät markierte dann Paul Stumpf aber noch den nicht unverdienten Ausgleich.

„Der Punkt war auch extrem wichtig“, atmete Polzer durch. Fraglich blieb so dann nur, wie man in der Trainerfrage weiter verfahren werde? So kristallisierte sich zu Wochenbeginn schon heraus, dass man mit dem bisherigen Assistenten Tobias Binder die Saison beenden will. Dieser war schon nach dem kurzfristigen Aus vom heutigen Rechnitz-Trainer Attila Banfalvi ganz vorne mit dabei und wird das nun auch mit hoher Wahrscheinlichkeit bis Saisonende bleiben.

„Ich glaube, dass es aktuell keinen Sinn macht, nach einem neuen Mann zu suchen. Es ist sicher möglich, dass wir in dieser Konstellation so weitermachen“, so Polzer. Diese sieht dann so aus, dass Tobias Binder die letzte Entscheidung trifft, wobei er innerhalb des Teams von Kapitän und Bruder Julian unterstützt wird.

Nun geht es nach Siegendorf, wo man sich als krassen Außenseiter sieht. Polzer dazu: „Sie machen den aktuell stabilsten Eindruck, aber bringen wir unsere Leistung, werden wir unsere Möglichkeiten bekommen.“