Irgendwie zeigten sich die Verantwortlichen des ASK Kohfidisch nach dem doch bitteren 0:1 gegen Neuberg nicht geknickt. Der Auftritt entsprach defensiv den Erwartungen und auch offensiv erarbeitete man sich mehr gute Möglichkeiten, die aber entweder vergeben oder von Neuberg-Goalie Safet Jahic vereitelt wurden. „Ich glaube, dass ein 0:0 aus unserer Sicht schon in Ordnung gewesen wäre“, sagte Kohfidisch-Trainer Christoph Herics am Sonntag zur BVZ und schoss nach: „Das Positive bleibt aber, dass wir gut auftraten und es weiter in eigener Hand halten.“

Dabei kommen nun zwei wegweisende Duelle auf Philipp Schuch und Kollegen zu, denn erst geht es gegen den Vorletzten aus Parndorf, ehe dann das Schlusslicht aus Klingenbach in den Süden reist. „Da müssen wir die noch notwendigen Zähler holen“, erklärte Obmann Hans-Peter Polzer und ergänzte weiter: „Ich würde die Niederlage gegen Neuberg nicht als Rückschlag einstufen. Wir hatten unsere Möglichkeiten und sie machten quasi aus dem Nichts das 0:1, obwohl wir über sehr weite Phasen spielbestimmend waren.“

| BVZ

Es wird aber eine schwere Aufgabe, denn die Parndorfer Aufstellung ist schwer zu entschlüsseln. Herics: „Es bleibt da stets die Frage, ob jemand von der Ostliga-Elf kommt. Wenn sie gut drauf sind, können sie jedem wehtun.“

Fehlen wird beim Auswärtsauftritt Michael Wölfer, der gesperrt ist. Unsicher war ein Einsatz von Stefan Gaal (Nasenbeinbruch), dem der ASK gute Besserung wünschte.