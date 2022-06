Lukas Poglitsch wieder da

Zurück im Süden. Nach Stegersbach und seinem Engagement beim ASK Kohfidisch im Frühjahr 2022 wird Lukas Poglitsch nach kurzer Pause nun beim ASK Schlaining einsteigen. Dabei wird der Kader über den Sommer ein neues Gesicht bekommen. „Alle die gehen, wollen wir ersetzen“, so Sektionsleiter Ernst Simon dazu.

Foto: Patrick Bauer