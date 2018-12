Der steirische Ex-Internationale coachte bereits Oberwart und Neusiedl am See. Nach einer Pause kehrte er im Juni als Trainer nach Schlaining ins Südburgenland zurück – und zieht nach einem halben Jahr positive Bilanz. „Es gefällt mir hier sehr gut, es hat sich in meiner Zeit als Coach viel zum Positiven geändert“, erklärt Niederbacher.

„Wir wollen die ‚Großen‘ ärgern“

Er fühle sich wohl beim Verein und sieht eine Aufbruchstimmung. „Es ist großes Potenzial, vor allem im Nachwuchs, vorhanden. Ich arbeite sehr gerne mit jungen Spielern zusammen und möchte diese weiterentwickeln.“ Dabei gehe es aber nicht um einen sofortigen Aufstieg in die Burgenlandliga. „Wir wollen in der Liga die ‚Großen‘ ärgern.“

Da sei es auch zu akzeptieren, dass mit der Nachwuchsgarde nicht jedes Spiel gewonnen werden kann. Das soll langfristig besser werden. Der Steirer erhielt zwar nur einen Jahresvertrag, möchte aber bleiben. „Wir ziehen alle an einem Strang, es läuft perfekt.“ Aktuell kommen 14 bis 18 Spieler zum Training, mit Killian Kalcsics und Florian Steinbauer (U16) wurden bereits zwei Spieler vom Nachwuchs in den Kader integriert.

Gesucht wird noch ein Stürmer als Führungsspieler, denn: „Die Spieler wissen noch nicht, welch großes Potenzial in ihnen steckt. Das möchte ich ihnen vermitteln.“