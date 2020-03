Es sei unglaublich schade, dass das Derby zwischen dem ASK Kohfidisch und Markt Allhau zum Opfer des Coronavirus wurde. „Das wäre so eine geile Partie geworden“, haderte auch Kohfidisch-Kapitän Julian Binder und erzählte aus seinem nunmehrigen Alltag: „Fifa-Spiele gegen Dominik Doleschal, Michi Daum, David Kraft oder Marcel Wölfer.“ Nur mehr online, denn soziale Kontakte sollen und müssen eingeschränkt werden. Das lebt „Jul“ auch vor: „Natürlich ist es schade, dass der Betrieb nicht weiterläuft, aber wir müssen in unserer jetzigen Situation andere Prioritäten setzen. Dort, wo wir die Ausbreitung verlangsamen können, müssen wir es auch tun. Deswegen waren die Entscheidungen unumgänglich und sind für mich vollkommen selbstverständlich. Der ÖFB und BFV handelten dabei zu 100 Prozent richtig.“

Als Lehrer der HAK und MS Oberpullendorf stellte er zuletzt, wie so viele, auf „homeoffice“ um. Ungewohnt, aber das richtige Signal zur rechten Zeit. „Ich bin einerseits besorgt ob der Situation, anderseits aber auch zuversichtlich. Ich glaube, diese kritische Lage zeigt uns wieder einmal, wie glücklich wir uns in Österreich schätzen können. Wir verfügen über ein ausgezeichnetes Gesundheitssystem und eine kompetente Führungsspitze, die die Maßnahmen hoffentlich zum richtigen Zeitpunkt setzte.“

Sein Appell ist klar: Zuhause bleiben, so lange es eben sein muss. „Dieses ‚Glück‘ zu würdigen und unumgänglich alle Verbote, Gebote und Schutzmaßnahmen der Regierung umzusetzen, ist das einzig Entscheidende. Das muss jeder beitragen. Es gibt auch Schlimmeres als zuhause bei seiner Familie zu sein. Ein Beschwichtigen der Lage ist unangebracht. Das kann sehr gefährlich sein, wie man an und in Italien sehen kann.“