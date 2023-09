Begeisterte Kids beim ASVÖ Familiensporttag in Stegersbach

Der letzte Familiensporttag wurde durch ASVÖ-Vizepräsident Andreas Linzer eröffnet. Auf die vielen jungen Teilnehmer warteten dabei Stationen der Tigers Stegersbach, School on Wheels und Ecole Güssing im Inline-Skaterhockey und Inlineskaten. Ebenso durfte die Station des Golfclubs Golfschaukel nicht fehlen.

Alle sechs Sporttage waren sehr gut besucht

Der 1. Burgenländische Reitverein Stegersbach sorgte mit seinen Pferden für Begeisterung und beim Flag Football der Stinatz Ozelots konnte Schnelligkeit bewiesen werden.

Erste Tritte im Taekwondo konnten bei der Station des Vereins Taekwondo Delphin Großpetersdorf ausprobiert werden und der SKV Deutsch Kaltenbrunn hatte eine Karte zum Orientierungslaufen erstellt.

Diese konnte durch Erreichen der Check Points abgelaufen werden. Mit dabei waren auch die Stationen von Mamanet Austria und des Burgenländischen Müllverbandes, die das große Angebot abrundeten.

„Es freut uns, dass alle sechs Familiensporttage sehr gut besucht waren. Die letzte Veranstaltung für dieses Jahr in Stegersbach war hier keine Ausnahme“, sagte Linzer. Für die burgenländischen Sportvereine war es wichtig, den Familien die regionalen Sportangebote zu präsentieren und wieder neue Mitglieder zu gewinnen. „Die sportbegeisterten Familien konnten an einem Nachmittag viele Sportangebote ausprobieren“, resümierte Burgenlands ASVÖ-Präsident Robert Zsifkovits nach dem finalen Event in Stegersbach positiv. Kurzum: Die ASVÖ-Familiensporttage 2023 waren ein Erfolg.