Von Oberwart in die Schweiz: "Rechne mir Chancen im Punkterennen aus“

Die aus St. Martin in der Wart stammende Eberhardt hat in den kommenden Tagen sehr viel vor. Die EM steht auf ihrem Plan und schon seit dem heutigen Dienstag weilt sie im EM-Ort in Grenchen. Dabei geht es für sie Schlag auf Schlag, denn schon am morgigen Mittwoch wartet der Scratch-Bewerb, ehe dann am Samstag das Punkterennen und am Sonntag das Madison mit Teamkollegin Kathrin Schweinberger folgt.

Der Stellenwert der Europameisterschaft ist für sie groß, denn: „Hier ist der eigentliche Startschuss für die Olympia-Qualifikation." Aber nicht nur das 2024 in Paris stattfindende Groß-Ereignis hat sie dabei im Blick, auch die persönliche Note darf nicht fehlen. "Ich habe in der Schweiz viele Freunde und Fans. Denen würde ich gerne eine gute Leistung zeigen."

Verena Eberhardt startet ab dem morigen Mittwoch auf der Bahn bei der EM in der Schweiz. Foto: João Calado/Federação Portuguesa de Ciclismo/Cycling Austria

Die Zielsetzung sind in den Bewerben teils gemischt. Im Scratch sieht sie sich als Außenseiterin, wobei mit der richtigen Taktik und einer punktgenauen Attacke vieles möglich sei. "Es darf da aber nicht zum Schlusssprint kommen", sagte sie und erklärte weiter: "Ich bin im Sprint nicht die Allerschnellste. Mir kommt eine Attacke eher entgehen. Das ist auch meine einzige Chance. Geht das auf, ist alles möglich." Ähnlich auch die Vorzeichen im Punkterennen, wobei sie sich da generell die "größten Chancen" ausrechnet. Nachsatz: "Da kann man mit einer guten Form am meisten zeigen. Ich muss aber zur richtigen Zeit bei den Attacken dabei sein."

Den Abschluss bildet dann das Madison mit Teamkollegin Kathrin Schweinberger. Dort wollen die beiden Teamkolleginnen vor allem "ohne Minusrunde Hauptfeld bleiben".

Den genauen Zeitplan finden Sie unter: https://www.uec.ch/en/event/190/2023-uec-track-elite-european-championships