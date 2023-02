Verena Eberhardt: Gute Punkte für eine positive Bilanz

Werbung

Auch wenn sich angesichts der Bilanz von Platz 17 im Scratch, Platz acht im Punkterennen und Platz 13 im Madison mit Partnerin Kathrin Schweinberger Licht und Schatten abgewechselt haben: Unterm Strich überwog, wie die Athletin aus St. Martin in der Wart noch vor der Abreise aus der Schweiz klarstellte, bei der EM-Bilanz „das Positive. Vor allem im Punkterennen bin ich sehr gut gefahren“, weiß die 28-Jährige, worauf sie aufbauen kann.

Weil die Weltelite hier vor allem europäisch unterwegs ist, hat das Top-Ten-Resultat mit fünf Punkten (unmittelbar hinter der amtierenden Weltmeisterin Neah Evans aus England) noch mehr Wert. „Ich habe gezeigt, dass ich hier mit der Welt- beziehungsweise Europaspitze mithalten kann. Das passt ganz gut für mich.“ Dabei bilanzierte die Sportpool Burgenland-Athletin sogar noch mit einem Wermutstropfen. Von Beginn weg spielten die Beine mit, was eine aktive Anfangsphase nach sich zog. Gerade die Mitte des Rennens war dann aber in dem dreiteiligen auseinandergezogenen Feld „sehr hart“. Auch die Hoffnung, am Hinterrad von Evans Attacken mitzufahren, erfüllte sich nicht. „Sie war ziemlich blau.“ Von der Substanz her hätte Eberhardt im Nachhinein betrachtet noch mehr herausholen können. Was für die kommenden Aufgaben zeigt, dass der Plafond hier eben noch nicht erreicht ist.

Nicht zufrieden zeigte sich Eberhardt mit der Leistung im Scratch, „da ist mir die Taktik nicht aufgegangen, es ist hier immer ein wenig Pokern.“ Am Ende kam es im Hauptfeld zum Sprint, „da hatte ich dann nicht wirklich viele Meter“. Rang 17 war das Resultat, mit Kathrin Schweinberger kam das Duo im Madison nicht über Platz 13 hinaus. „Wie zu erwarten war das ein sehr schnelles Rennen, bei dem wir eine auf den Deckel bekommen, rasch Minusrunden kassiert haben und so aus dem Rennen genommen wurden.“

Das Abschneiden war auch einem Wechselspiel aus der extrem starken Konkurrenz und der fehlenden gemeinsamen Wettkampfpraxis geschuldet: „Zehn Paarungen, die mittlerweile bei Welt- oder Europameisterschaften schon am Podium waren, kommen alle aus Europa, das war fast eine WM-Besetzung. Einige fahren seit Jahren gemeinsam, wie sind zu zweit noch nicht genug Rennen gefahren, so realistisch muss man auch sein.“