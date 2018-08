Zuletzt fanden in Glasgow/Schottland, diverse Europameisterschaften verschiedenster Sportarten statt. Mit dabei war auch die gebürtige St. Martinerin Verena Eberhardt, die Österreich im Bahnradsport vertrat. Dabei ging es für Eberhardt am Freitag mit einem „Scratch-Rennen“ los, was die sympathische Dame aber mehr als Vorbereitung für die weiteren Auftritte ansah. Dennoch zeigte sie sich mit Platz 12 nicht unbedingt zufrieden.

Europameisterschaften im Bahnradsport eine sehr gute Figur abzugeben. | zVg/Drew Kaplan

Einen Tag später fand dann das 25 Kilometer lange Punktrennen statt, wo Eberhardt nach drei Wertungen ein sensationeller Rundengewinn gelang. In weiterer Folge versuchte sie alles, um ihren Stockerlplatz zu halten, was aber aufgrund der starken Konkurrenz nicht ganz gelang. Am Ende wurde es Rang neun. Eberhardt dazu: „Ich bin mit meiner Form zufrieden. Zudem denke ich, dass ich vieles richtig gemacht habe. Dass es am Ende des langen Punkterennens ein bisschen fehlte, schreckt mich nicht ab. Ich bin meiner Meinung nach mein bestes Punktrennen auf solch einem Niveau gefahren, auch wenn das Endergebnis vielleicht nicht ganz meinen Erwartungen entsprach.“