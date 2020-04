Stefan Laimer und Basketball? Das passt einfach. Der Tatzmannsdorfer ist mit dem Sport schon lange eng verbunden und darf diesen nun in verantwortlicher Position weiter mitgestalten. Weil sich der ehemalige General Manager des Österreichischen Basketball-Verbands ÖBV, Thomas Kanovsky, aus privaten Gründen zurückzog, übernahm er dessen Position.

„Die Sparte ist kein Neuland für mich“

2011 stieg er als ehrenamtlicher Mitarbeiter ins Verbandswesen ein, ehe er sich seit 2015 hauptberuflich, der Sparte „Projects und Innovation“ gemeinsam mit drei Kollegen annahm. Schnell war so nach Kanovskys Abgang klar, dass der Posten für ihn frei werden könnte. „Die Bestellung war für mich naheliegend“, erklärt der Neo-General Manager der BVZ.

Lange musste Laimer nicht überlegen, als ihn ÖBV-Präsident Gerald Martens mit dem Angebot der neuen Stelle konfrontierte. Nun ist der Basketball-Experte seit etwas mehr als einer Woche federführend.

„Die Sparte ist kein Neuland für mich“, so der Südburgenländer, der gleich eine richtig harte Prüfung zu bewältigen hat. Das Coronavirus stoppte die Liga jäh und alle Saisonspiele wurden annulliert. „Vorrangig geht es nun darum, die Planungen in die richtige Richtung zu lenken. Wir wollen vorbereitet sein, wenn es seitens der Regierung konkrete Vorgehensweisen gibt.“

Trotz Ungewissheit „positiv gestimmt“

Weil wirkliche Erfahrungswerte fehlen, sei vorerst abwarten die Devise, wie er zu Wochenbeginn klarstellte. „Wir hoffen, dass wir vom internationalen Verband (Anm.: FIBA) bald konkrete Infos bekommen und hängen wie viele andere Verbände in der Luft.“ Der Start in die neue Aufgabe hätte also klarerweise leichter sein können. „Es ist aber für alle schwierig. Wichtig ist, dass alle bei ihren Vereinen bleiben. Wir haben mit Hans Niessl bei Sport Austria den besten Vertreter für unseren Sport und trotz der derzeit finanziell angespannten Lage sind wir positiv gestimmt.“