BLACKBIRDS - KOS 81:75. „Es war ein Spiel mit vielen Ups and Downs“, fasste Blackbirds-Headcoach Daniel Müllner den Heimsieg zusammen. Dem Erfolg stehen nämlich gleich zwei Verletzungen gegenüber. Während es bei Sebastian Koch nur nach einer leichten Prellung aussah, erwischte es Kapitän Manuel Jandrasits wohl schlimmer. „Es besteht der Verdacht auf einen Seitenbandeinriss“, ärgerte sich Müllner. Zusätzlich zur bereits bestehenden Verletzung von Legionär Marko Moric, ist das natürlich der sportliche Supergau. Doch es war nicht alles schlecht an diesem Wochenende. Besonders ein 11:0-Run seiner Truppe, angeführt von Manuel Jandrasits mit gleich drei Dreiern in Folge, blieb Müllner positiv im Gedächtnis. Topscorer in der Partie war Christoph Astl mit 26 Punkten. Der Güssinger musste aber in der Spätphase des Spieles mit seinem fünften Foul vom Court. Mit Martin Bajc und Alex Primc mussten jedoch auch zwei Spieler von KOS Celovec frühzeitig den Platz räumen.

VORSCHAU BASKET FLAMES - BLACKBIRDS; SONNTAG, 14.30 UHR: Nun steht gleich das nächste schwere Spiel an. Auswärts bei den Basket Flames ist für Müllner das Ergebnis dieses Mal gar nicht so wichtig. „Wir sind noch nicht da, wo wir in den Playoffs dann sein wollen. Das Ergebnis ist nicht so wichtig, aber wir wollen in einen guten Rhythmus kommen. Die Vorbereitung auf das Spiel wird sehr wichtig sein“, fasste Müllner zusammen.

Es ist außerdem das vorletzte Spiel im Grunddurchgang. Danach starten auch schon sofort die Playoffs. Das letzte Spiel des Grunddurchgangs findet in Güssing, gegen die Dt. Wagram Alligators statt. Die Güssinger-Jennersdorf Blackbirds gehen dabei als Titelverteidiger in die entscheidende Phase der Saison.