Noch ohne den Neuzugang und MVP von 2016 Quincy Diggs hätten die Oberwarter am vergangenen Montag einen Test gegen Klosterneuburg eingelegt. Ein Verdachtsfall in der „roten Gruppe“, also dem Spieler- und Betreuerteam, machte das jedoch zunichte. „Es gibt bislang keinen Grund zur Beunruhigung. Ein Mitglied unserer roten Gruppe hat seit gestern moderates Fieber und sonst keine weiteren Covid-Anzeichen“, erklärte Vorstandsmitglied Martin Pröll.

Am Dinestag stellten sich alle Tests als negativ heraus. Neuzugang Diggs, der am vergangenen Sonntag in Österreich eintraf, musste sich unter der Woche einem Covid-Test unterziehen, um in das Training der Oberwart Gunners einsteigen zu können. Der US-Amerikaner wurde nur einen Tag nach der Trennung von Alexandros Spyridonitis verpflichtet. Diggs wurde 2016 mit den Oberwartern österreichischer Meister und zudem MVP der Liga.