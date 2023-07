Das letzte Puzzleteil

Der Kader der Oberwart Gunners für die kommende Spielzeit ist seit kurzem komplettiert. Dabei verließen Renato Poljak sowie die Legionäre Derek Hanes, Brock Gardner, Jack Rauch und Rob Howard den Traditionsverein, während man mit Guard Trevion Lamar (Amerika), den beiden Center-Spielern Daniel Köppel und Shaquille Rombley (Holland) sowie Forward Kris Monroe (Amerika) schnell seine Planungen abschließen konnte. Ein abschließendes Teilchen fehlte mit einem weiteren Forward noch, der aber zuletzt mit James Kenyon Graham (Amerika) gefunden werden konnte.

Der jüngste Neuzugang

Graham wird wie sein Kollege Kris Monroe nach Abschluss seines Studiums seine Profikarriere bei den Gunners beginnen. Dabei ist es freilich seine erste Auslandsstation und mit knapp 23 Jahren ist der US-Amerikaner auch der aktuell jüngste Gunners-Zugang. „Nach eingehender Analyse und Aufarbeitung der vergangenen Saison standen in den letzten Wochen intensive Recherchen, Videoscouting, unzählige Gespräche und Verhandlungen an der Tagesordnung“, erklärt Gunners-Geschäftsführer Thomas Linzer, der gemeinsam mit Headcoach Horst Leitner und der sportlichen Leitung knapp 60 bis 70 Spieler intensiv scoutete und sich dann für Graham entschied. „Wir sind sehr froh, dass wir die Kaderplanung noch vor der Sommerpause abschließen konnten. James ist enorm vielseitig, athletisch und spielt auch mit sehr hoher Energie. Das hat uns überzeugt“, so Linzer.

Vorfreude beim Neuen

Für den aus Maywood/Illinois stammenden Forward geht es über den Sommer in ein neues Abenteuer. „Ich bin sehr glücklich, dass ich meine Profikarriere hier in Oberwart beginnen darf. Ich bin überzeugt, dass die Gunners der richtige Klub für mich sind.“ Jetzt gelte es, sich an den „europäischen Basketball“ zu gewöhnen und sich auch „täglich weiterzuentwickeln.