Grill schlägt ihre Zelte nun in Pinkafeld auf

Die Saison in Graz verlief für die Sportlerin aus Rohr bei Hartberg – sie ist übrigens auch Langzeit-Siegerin bei der BVZ-Sportlerwahl – nach Wunsch. „Ich fand die Saison recht toll. Die Mannschaft war ein gutes und lustiges Team. Von Beginn der Saison bis zum Schluss haben wir uns gut entwickelt“, erzählt Zoe Grill.

Zoe Grill möchte in naher Zukunft Medizin studieren

Sie hat sich mit ihren Teamkolleginnen gut verstanden und wurde auch trotz ihrer Verletzung wieder herzlich im Team aufgenommen. „Daher bedanke ich mich auch recht herzlich bei meiner Trainerassistentin Resa Petricevic. Sie hat von Beginn an mich und uns geglaubt. Durch sie belegten wir den dritten Platz in der Österreichischen Staatsmeisterschaft in der Klasse U14 weiblich“, erzählt die Basketballerin.

Ein weiterer Höhepunkt war für sie die Teilnahme an der Steirischen Landesmeisterschaft. Dort holte sie sich mit der Mannschaft den Landesmeistertitel. „Leider sehe ich jetzt manche nicht mehr, da ich in die U16 wechsle. Trotzdem war es eine coole und erfolgreiche Saison für mich.“

Im kommenden Jahr dürfte es aber noch schwieriger werden, da Grill sich am Montag in der HLW Pinkafeld anmeldete und dort ab 5. November die Schule besuchen wird. Zuvor absolvierte sie die Sportmittelschule Rieger in Hartberg mit dem Schwerpunkt IT. „Sie wechselt nach Pinkafeld, da es dort den Zweig Medizin gibt und sie später diese Schiene weiter machen möchte“, weiß ihr Vater Alfred Grill. Aus sportlicher Sicht steht ihr auch in der Zukunft Goran Patekar als persönlicher Coach zur Seite.

Er trainiert Zoe seit drei Jahren. „Sie hat sich seitdem sehr weiterentwickelt. Leider erlitt sie voriges Jahr eine Knieverletzung. Doch sie hat sich brav zurückgekämpft“, so Patekar. Er sieht in ihr großes Potenzial. „Vor allem die Wurftechnik ist ihre Stärke.“