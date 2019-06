„Wir hätten uns natürlich mehr auf ein heutiges Finalspiel, als auf ein Pressegespräch gefreut“, mit diesen passenden Worten eröffnete Gunners-Präsident Thomas Linzer in der Unger-Steel-Zentrale in Oberwart die Konferenz. Die Oberwarter Basketballer blicken dennoch auf eine erfolgreiche Saison zurück. Im Pokal stand man im Finale, im Liga-Playoff kam der Verein bis ins Halbfinale vor. „Wir haben unsere schlechte Saison 2017/18 analysiert und daraus gelernt“, fasst Linzer zusammen.

Unger verlängert bis 2021

So sah das auch der seit dieser Saison unterstützende Hauptsponsor „Unger Steel“ aus Oberwart. „Es war unser erstes Jahr als Hauptsponsor und die Zeit verlief durchwegs positiv“, erklärt Managing-Director Matthias Unger. Deshalb wurde der aktuelle Vertrag, der das Unternehmen auch im Vereinsnamen aufscheinen lässt, bis zur Saison 2020/21 verlängert. Die Firma möchte für den Verein das „Rückgrat“ sein und dabei helfen neue Spieler, als auch Geschäftspartner, zu gewinnen.

Klarheit bei den Legionären bis 15. Juni

Nun arbeiten die „Gunners“ bereits am Kader für die kommende Spielzeit in der höchsten Basketballliga Österreichs. Bis zum 15. Juni muss sich jeder Legionär im Verein entscheiden, ob er einen Wechsel ins Ausland anvisiert. „Nahezu alle europäischen Länder zahlen im Vergleich mehr. Da sind uns ab und zu die Hände gebunden“, gibt Vereinspräsident Thomas Linzer zu. Das Ziel sei weiterhin junge, eigene Spieler aufzubauen und diese durch starke Legionäre zu ergänzen.

Käferle verlängert, Gespräche mit Ochsenhofer folgen

Neben der Verlängerung des Hauptsponsors konnten die Oberwarter auch noch eine zweite frohe Botschaft verkündigen: Kapitän Sebastian Käferle hat ebenfalls um zwei Jahre verlängert! Der Guard-Spieler hatte in der vergangenen Saison immer wieder mit unglücklichen Verletzungen zu kämpfen. Käferle zu seiner Verlängerung: „Ich freue mich im Sommer wieder Vollgas geben zu können!“ Ob Hannes Ochsenhofer, 2011 feierte er mit den Gunners den Meistertitel, dem Verein erhalten bleibt, steht noch in den Sternen. „Wir werden mit ihm nach seinem Urlaub Gespräche führen“, fasst Präsident Linzer zusammen. Die Verträge mit dem Großteil der anderen Österreicher laufen auch noch in der kommenden Saison.

Neues Liga-System, Livespiel-Entscheidung folgt

Ebenfalls neu ist der Meisterschaftsbetrieb. Die zehn Teams der Liga spielen nun nur 18 Runden, anstatt der bisherigen 36 Partien. Das bedeutet jeweils ein Hin- und Rückspiel. Danach kommen die ersten sechs Mannschaften in das obere Playoff, die letzten Vier in das Untere. Diese spielen untereinander erneut jeweils ein Hin- und Rückspiel aus. Dadurch ergibt sich die Platzierung im KO-Playoff. Die sechs besten Teams werden mit Platz sieben und acht aufgefüllt und spielen im klassischen „best of five“-Modus den Meister aus. Liga-Start wird um den 28. September sein, das letzte Match am 31. Mai. Außerdem wird es wohl nur noch drei Doppelrunden, also zwei Spiele in einer Woche, geben.

Ob es den österreichischen Basketball auch weiterhin auf dem Pay-TV-Sender „Sky“ zu sehen gibt, entscheidet sich am 19. Juni. „Die Situation ist weiterhin offen“, gibt Präsident Thomas Linzer zu Protokoll.