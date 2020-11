Das Kapitel "Freddie McSwain Junior" ist in Oberwart schon wieder beendet. Der Vertrag mit dem Exoten (spielte unter anderem in Brasilien) wurde am heutigen Tag von Vereinsseiten aus aufgelöst. "Freddie ist ein ausgesprochen netter Kerl mit einer sehr ordentlichen Einstellung. Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht und deshalb auch etwas zugewartet. Unsere sportliche Situation erfordert allerdings uneingeschränkte körperliche Fitness aller unserer Spieler. Das lässt die Knieverletzung von Freddie derzeit leider nur eingeschränkt zu.", erklärte Gunners-Präsident Thomas Linzer.

Als Ersatz wurde Nigel Pruitt präsentiert. US-Amerikaner mit deutscher Nationalität. Zuletzt kam der 26-jährige auch zu Kurzeinsätzen beim deutschen Bundesligateam aus Frankfurt. "Nigel war schon immer auf unserer Short-List, konnte aber im Sommer noch nicht zu uns kommen, da er sein Einbürgerungsverfahren in Deutschland abschließen musste. Außerdem galt es eine Fingerverletzung aus der Vorsaison ordentlich auszuheilen. Jetzt ist Nigel seit kurzem deutscher Staatsbürger, topfit und in jeder Hinsicht bereit, uns zu helfen. Wir freuen uns sehr auf ihn", fasste Headcoach Horst Leitner zusammen.

Pruitt wäre bereits am Wochenende einsetzberechtigt, das Spiel gegen Sankt Pölten musste jedoch aufgrund vieler Infektionen bei den Niederösterreichern auf unbestimmte Zeit verschoben werden.