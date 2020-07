BASKETBALL MÄDCHEN U19

Die aktuelle Situation im Mädchen-Nachwuchsbereich bringt auch Veränderungen im Trainings- und Spielbetrieb der Gunners Girls mit sich. Das Mädchenprogramm soll mit konsequenter Arbeit in den jüngeren Altersklassen zukunftsfit gemacht werden.

Aktuell ist ein stabiles Damen-Team, das regelmäßig in erforderlicher Spielerinnenanzahl an Bewerbsmatches teilnehmen kann, nur schwer vorstellbar. Daher entschloss sich der Verein, vom „wU19-Basketball Superliga-Bewerb“ Abstand zu nehmen. Diesen Schritt kann Matko Sanseovic, Vater von Spielerin Tena, nicht nachvollziehen. „Ich sehe das als große Ungerechtigkeit. Wir hoffen, dass es bald eine vernünftige Lösung gibt.“ Gunners-Nachwuchsreferent Thomas Marschall geht nicht konform mit der Meinung des Vaters. „Natürlich hätten wir eine Mannschaft melden können, dann aber Mädchen von auswärts dazuholen müssen. Wir wollen niemanden dazu zwingen, quer durch das Burgenland oder die Steiermark zu fahren, um Basketball zu spielen.“

Daher gab es bereits Gespräche mit einem Grazer Verein, wobei das Training in Oberwart stattfinden würde, die Spiele jedoch in der Steiermark. Die Damen würden in weiterer Folge als Kooperationsspielerinnen für die Akademie auflaufen. „Wir haben allen Eltern ein individuelles Gespräch angeboten und bieten allen Mädchen, die leistungsmäßig weitermachen wollen, eine Lösung an.“ Marschall versteht die Kritik der Eltern, „aber auch wir müssen in die Zukunft sehen. Wir können ihnen nie diese Möglichkeit bieten. Graz hat diese mit seiner Akademie aber.“

SUPERLIGA

Der nächste Baustein in der Mannschaft ist gesichert. Aufgrund der weltweit anhaltenden „COVID-19“-Reisebeschränkungen entschloss sich der Vorstand, die Kernpositionen der Legionäre für das Team der neuen Saison europäisch zu besetzen. Mit Marko Sarac wurde ein sehr variabler Spieler auf der Position drei und vier verpflichtet. Zuletzt war der 23-jährige bei Dubrava Zagreb unter Vertrag.