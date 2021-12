Gunners: Ohne Fans nur die Hälfte wert

Der Cup-Titelverteidiger aus Oberwart setzte sich am vergangenen Mittwoch in Wien gegen die Timberwolves mit 69:59 durch und steigt somit in das Halbfinale auf. Damit haben sich die Gunners von der enttäuschenden Niederlage gegen den Tabellenletzten aus Klosterneuburg teilweise rehabilitiert.

Laut Headcoach Horst Leitner liegen die aktuellen Schwankungen nicht an der Qualität der Mannschaft, sondern an der Herangehensweise an die Spiele. Gegen starke Gegner wäre dies kein Problem, wie der Sieg gegen Titelfavorit GGMT Vienna zeigte, die Auswirkungen sehe man jedoch eben bei Spielen gegen vermeintlich schwächere Gegner wie Klosterneuburg.

„Keiner ist heute positiv oder negativ herausgestochen. Jeder hatte sein Plus und sein kleines Minus. Am Ende des Tages muss man aber mit dem Sieg zufrieden sein“, erklärte der Headcoach. Um die zum Teil noch nicht endgültig passende Kommunikation am Feld zu lösen, benötige es laut Leitner noch viel Training: „Mit Training löst man solche Sachen, dafür müssen aber alle trainieren und fit sein. Training ist für manche, wie unseren Präsidenten, abstrakt, aber nur so verbessert man sich. Ich hab sogar nachgeschaut, Training ist nicht abstrakt, sondern konkret. Man lernt einfach nur durch Wiederholungen.“

Besonders erfreulicher Aspekt aktuell für die Gunners: Am kommenden Sonntag sind beim Heimspiel gegen Gmunden (17.30 Uhr) wieder Fans in der Halle zugelassen. „Das ist wieder sehr geil. Wir brauchen Fans in der Halle, ohne den Support geht es einfach nicht bei uns. Ohne Fans sind wir nur die Hälfte wert. Wenn einer stehen bleibt, weil er müde ist, dann treibt ihn die Energie durch die Fans zum Weiterlaufen an“, freut sich Leitner auf das nächste Duell mit „Live-Atmosphäre“.

Unter Einhaltung der 2G-Regel und FFP2-Maske können Tagestickets wieder online reserviert werden, ein Verkauf an der Abendkasse ist nicht möglich. Auch Dauerkarten sind zu einem angepassten Tarif noch verfügbar.