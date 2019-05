Horst Leitner, Headcoach der Gunners: „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Wien hat in der ersten Halbzeit noch sehr gut dagegengehalten und gute Entscheidungen getroffen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns richtig eingestellt und verdient gewonnen.“

Hayden Lescault, Spieler der Gunners: „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel in der ersten Halbzeit. Zur Pause hat uns der Trainier nochmals den Gameplan in Erinnerung gerufen. Wir sind dann sehr stark und dominant in die zweite Halbzeit gestartet und haben das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. So kann man die Playoffs beginnen!“

Petar Stazic, Manager vom BCV: „Wenn wir so spielen, wie in der ersten Halbzeit, haben wir in dieser Serie eine sehr gute Chance zu gewinnen. Wenn wir so spielen wie im dritten Viertel, wird die Saison am Dienstag zu Ende sein.“

Paul Radakovics, Spieler vom BCV: „Die Niederlage war sehr hoch. Damit haben wir nicht gerechnet. Im Endeffekt war es nur ein Spiel, egal wie hoch am Ende die Differenz ausgefallen wäre, wir haben verloren. Wir werden am Samstag in Oberwart eine bessere Leistung zeigen.“

Sebastian Käferle: „Ihr habt uns enorm viel zusätzliche Energie gegeben. Bitte weiter so!“

Horst Leitner: „Das neue Spiel ist eine neue Herausforderung. Wir werden sie genauso annehmen wie im Spiel 1.“

Hayden Lescault, Spieler und Highscorer der Gunners: „Wenn wir am Samstag gewinnen, wird uns das Semifinale nicht zu nehmen sein. Wir brennen darauf und wollen unseren Fans einen weiteren Sieg schenken!"