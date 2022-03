St. Pölten schrammt an Überraschung vorbei

Werbung

St. Pölten startete stark in die Partie und führte rasch mit 10:2. Am Ende des ersten Viertels betrug der Vorsprung sogar elf Zähler (21:10). Mbemba erzielte dabei sieben seiner neun Punkte. Im zweiten Abschnitt (14:29) lief es genau umgekehrt: Die Angriffsmaschinerie der Gunners kam ins Laufen, 100 Sekunden vor der Pause führte der SKN nur noch mit vier (33:29). Es sollte aber noch schlimmer kommen, Oberwart gelang ein 10:2-Lauf und eine damit verbundene Vier-Punkte-Führung zum Seitenwechsel (39:35).

Begegnung auf Augenhöhe

Auch in der zweiten Hälfte erwischte der SKN den besseren Start: 7:0. Zahlreiche Foulpfiffe brachten die Gastgeber aber immer wieder an die Freiwurflinie. Kopf an Kopf (53:53) ging es in den letzten Abschnitt. Dort sah Oberwart nach einem 10:0 schon wie der sichere Sieger aus (63:53). Doch St. Pölten kam zurück, und wie.

In etwas mehr als zwei Minuten hatte man die Partie mit einem 13:2 schon wieder gedreht: 66:65. Stark im letzten Viertel: Alanen und Mandic mit je acht Punkten. In der Schlussphase erwiesen zwei Ballverluste St. Pölten allerdings einen Bärendienst. So zogen die Burgenländer wieder vorbei und retten den knappen Vorsprung ins Ziel.

"Es war eine ausgeglichene Partie. Sie hatten Runs, wir hatten Runs", beschreibt SKN-Head Coach Andreas Worenz mit Blick auf die Freiwurfbilanz, die mit 29:15 für Oberwart deutlich ausfiel. "Drei Punkte findet man schnell im Spiel. Bei knappen Partien kann so etwas aber spielentscheidend sein."

OBERWART GUNNERS - SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL 80:77 (10:21, 39:35, 53:53). - SKN: Alanen 20, Mandic 16, Lewis 15, Mbemba 9, Ferguson 9, Angerbauer 3, Jagsch 3, Djukic 2, Böck, Kaltenbrunner, Wonisch.