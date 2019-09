Nach seinem Debüt vor über zehn Jahren hat der ältere der beiden Klepeisz-Brüder – sein Bruder Thomas ist bei den Braunschweig Löwen aktiv – vorläufig genug. Der Basketball-Bundesliga-Meister von 2013 und 2014, der zuletzt bei den Güssing-Jennersdorf Blackbirds spielte, beendet seine Karriere. Gründe sind vor allem die viele Zeit, die notwendig sei, um von Wien ins Burgenland zum Training zu pendeln. In der Hauptstadt ist Matthias Klepeisz vom Zivilberuf Lehrer, doch auch von diesem Job könnte er sich trennen. „Ich will als Motiondesigner arbeiten“, erklärt der 30-Jährige.

„Tu mir schon sehr schwer, aufzuhören“

Motiondesign ist eine Mischung aus Grafik-Design und Bewegtbild, die Kenntnisse eignte sich Klepeisz selbst an. „Jetzt möchte ich einmal ein paar Jahre in einem Studio arbeiten und mich dann selbstständig machen“, sagt er. „Ich bin gerne Lehrer, aber das ist meine Leidenschaft.“

Den Basketball wird er dennoch vermissen: „Das Spielen mit den Freunden wird mir sicher abgehen und auch die Spiele vor dem heimischen Publikum. Da tu ich mir schon schwer aufzuhören.“ Sein Debüt gab er ein Jahr nach dem Aufstieg der damaligen Güssing Knights in die Bundesliga. Matthias Klepeisz war ein Teil der „goldenen Generation“ in Güssing, rund um seinen Bruder Thomas, Manuel Jandrasits und Co.

„Wenn wir nicht so gute Freunde wären, dann hätten wir das wohl nie geschafft. Die zwei Stunden Fahrt von Wien zum Training, die schaffst du nur, wenn dich einer wie Philipp Horvath ganze Zeit im Auto unterhält“, lacht Klepeisz und erinnert sich an stressige Arbeitstage in Wien, die von zusammengerechnet vier Stunden Autofahrt und abendlichem Training abgerundet wurden.

Um noch einen Schritt weiter in die Vergangenheit zu gehen: Angefangen hat alles im Hinterhof der Brüder Johannes und Christoph Astl. „Die meisten von uns haben damals mit dem Basketball angefangen, aber die Astl-Brüder haben einen Basketballkorb im Hof gehabt und sogar eine Rampe, um dunken zu können“, erinnert sich Klepeisz zurück, nur um direkt darauf eine Beichte abzulegen: „Da haben wir schon mal das Fußballtraining geschwänzt, nur um im Hinterhof dunken zu können.“ Auch im Winter wurde weiter trainiert - mit Handschuhen.

„Kann schon sein, dass ich wieder Lust habe“

Das hat sich ausgezahlt, in Kapfenberg feierten die damaligen Knights in der Saison 2013/14 zum ersten Mal den Meistertitel in der Bundesliga. „Der erste Titel war das beste. Mein Bruder Tommy und ich haben immer daran geglaubt. Wie die letzten Sekunden vom Match runtergelaufen sind, das war surreal. Als Außenseiter noch ein 0:2 in Kapfenberg aufzuholen.“

Auch wenn das Karriereende feststeht, ganz ausschließen will er ein etwaiges Comeback nicht. „Es kann schon sein, dass ich plötzlich wieder Lust habe, da kann ich mir dann schon vorstellen, wieder anzufangen“, lässt sich Klepeisz ein Hintertürchen offen. Zum Beispiel nur bei Heimspielen dabei zu sein, möchte er aber nicht: „Ganz oder gar nicht“, das beschreibt die Einstellung des Ex-Knights eigentlich ganz gut.