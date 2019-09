Es geht wieder los: Die Oberwarter Gunners stehen unmittelbar vor ihrem Saisonauftakt. Und dieser könnte schwerer kaum sein, denn mit den Kapfenberg Bulls ist kein Geringerer als der Champion 2018/19 zu Gast.

Dabei war die Offseason in Oberwart mit einem Kommen und Gehen im Kader des Meisters von 2011 und 2016 durchaus turbulent. Chefcoach Horst Leitner weiß um die Schwere der ersten Aufgabe, meint im Gegenzug aber auch, dass seine Mannschaft jedem Team der Superliga gefährlich werden könne. „Wir gehen sie wie jeden anderen Gegner an und wollen den Sieg holen.“

„Schöner Basketball, auch fürs Burgenland“

Die Vorbereitung hätte für die Kanoniere aber gerne etwas länger dauern dürfen. Zu frisch ist das Gefüge und die Zugänge rund um Orion Outerbridge und Lawrence Alexander benötigen Zeit, ehe alle Rädchen ineinandergreifen. „Unser Ziel ist es auch in dieser Spielzeit wieder, uns als Mannschaft zu finden. Der Großteil der Spieler ist neu und wir müssen uns erst einspielen“, fasst Leitner zusammen. Als Ziel gibt der Headcoach einen Platz unter den ersten Sechs aus.

Voll im Saft steht derweil Gunners-Kapitän Sebastian Käferle, der nach einer von Verletzungen geplagten Vorsaison endlich wieder bei 100 Prozent angelangt ist. „Ich freue mich auf den Saisonstart, aber wir bräuchten noch etwas, um uns einzuspielen“, so Käferle.

Die wichtigste Erkenntnis für den Gunners-Spieler: „Das Knie hält, ich bin bereit.“ Mit seinen Oberwartern will Käferle unbedingt in die Playoffs kommen. „Mein persönliches Ziel ist dasselbe, wie das der Mannschaft. Wir wollen schönen Basketball zeigen – für die Oberwarter Region und auch fürs Burgenland. Als Team wollen wir gemeinsam im Laufe der Saison immer stärker werden“, erklärt der Guard.

Nicht zu vergessen ist auch die Verabschiedung von Oberwart--Legende Hannes Ochsenhofer. Diese wird im Rahmen des Spiels stattfinden und „Haxi“ wird nach 17 Spielzeiten ein letztes Mal auflaufen. Für Präsident Thomas Linzer hört damit ein wahrer „Herzblut-Gunner“ auf. Was gibt noch Hoffnung? Das letzte Treffen zwischen den Gunners und den Bulls ging im April übrigens mit 77:73 an die Burgenländer. Die Wiederholung dann gerne am Samstag.