Oberwart Gunners bezwingen Nord Dragonz mit 78:73

Die Gunners starteten besser in die Partie - und ließen den ersten Dragonz-Punkt erst nach sieben Minuten zu. Das erste Viertel endete schließlich mit 18:12 für die Mannschaft von Horst Leitner.

Bis zur Halbzeitpause erhöhten die favorisierten Gunners den Vorsprung. Mit einem 40:25 ging es in die Kabinen und alles sah nach einem deutlichen Heimerfolg aus.

Spannende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit brachte aber wieder Spannung ins Spiel. Nach dem dritten Viertel betrug der Vorspung der Oberwarter bei 51:47 nur mehr vier Punkte.

Nachdem sich die Gunners dann wieder absetzen konnten, wurde es in den Schlusssequenzen des Spiels nochmal eng. Zwischenzeitlich verkürzten die Eisenstädter sogar auf -3 Punkte.

Oberwart ließ sich den Sieg aber nicht mehr nehmen. Edi Patekar sorgte mit der Sirene für den letzten Korb beim 78:73. Die Gunners starteten damit erfolgreich in die Saison.

Einen ausführlichen Nachbericht sowie eine Vorschau auf die nächsten Spiele der beiden Klubs lest ihr im Laufe der Woche hier auf bvz.at und am Donnerstag in eurer BVZ-Printausgabe!

Die besten Bilder