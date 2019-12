Die Steirer setzten sich nach Verlängerung gegen die Oberwart Gunners mit 92:91 durch, Gmunden gewann gegen Wels 88:87 und die Wiener feierten im Derby gegen BC Vienna mit 80:79 den ersten Saisonsieg.

Oberwart schien der Serie des Double-Gewinners der vergangenen drei Jahre ein Ende zu setzen. Doch ein Drei-Punkte-Wurf von Mladen Primorac zwei Sekunden vor dem Ende zum 83:83 rettete die Kapfenberger in die Verlängerung. Da führten die Gunners schon 90:83, verloren aber nach einem weiteren "Dreier" von Primorac und drei Punkten von Bogic Vujosevic im Finish dennoch.

Gmunden kam auch mit Glück zum dritten Sieg gegen Wels innerhalb kurzer Zeit. Im Gegensatz zu den klaren Erfolgen in der Meisterschaft mussten die Swans als Gastgeber aber diesmal zittern. Wels führte dank eines starken zweiten Viertels und schwacher Gmundner Wurfausbeute zur Halbzeit mit elf Punkten Vorsprung, doch das Finish gehörte den "Schwänen", die damit weiter im Rennen um ihren ersten Cupsieg seit 2012 bleiben.

Die Traiskirchen Lions fanden gegen den Zweitliga-Spitzenreiter Güssing/Jennersdorf Blackbirds nicht aus der Krise und kassierten mit 69:70 (30:31) im Burgenland die fünfte Niederlage in Serie. Zu Favoritensiegen kamen St. Pölten mit 87:65 (43:29) gegen die Mistelbach Mustangs und die Klosterneuburg Dukes mit 114:76 (59:36) bei den Wörthersee Piraten. Das Viertelfinale geht am 15. Jänner in Szene, die Auslosung erfolgt am Samstagabend.

Wichtigere Ergebnisse Basketball Austria Cup Herren - Achtelfinale: Kapfenberg Bulls - Oberwart Gunners 92:91 n.V. (83:83, 42:40), Gmunden Swans - Flyers Wels 88:87 (34:45), D.C. Timberwolves - BC Vienna 80:79 (42:44)