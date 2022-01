Oberwart Gunners: Nachwuchs im Fokus

Schon im vergangenen Sommer ging die Suche nach einem Nachwuchskoordinator für Superliga-Verein Oberwart los. Damals habe es laut Präsident Thomas Linzer auch Bewerbungen gegeben, doch sei eine Anstellung bei den Voraussetzungen der Gunners „schwierig“ umzusetzen. So gilt: „Wir suchen jemanden aus der Region und mit Trainerausbildung.“

Hintergrund sei, dass die Gunners wieder Schulkooperationen aufleben lassen wollen und da sei ein „Legionär“ beispielsweise aus Ungarn nicht ideal für diese Position. „Wir wollen die Schulkooperationen wieder haben und diese fangen bei der Direktion an. Wenn ich da zum Beispiel einen Ungarn habe, dann braucht er ein halbes Jahr, bis er alle Leute in der Region kennt. Da wäre mir ein ortskundiger Fachmann eigentlich lieber“, erklärte Linzer. Die gesuchte Person solle neben den fachlichen Kenntnissen im Nachwuchsbasketball, auch ein „Organisationstalent“ sein. Dafür winkt im Gegenzug eine Teilzeitanstellung bei den Gunners, welche bei Erfolg, laut Präsident Linzer, zu einer Vollzeitanstellung ausgedehnt werden könne: „Wenn jemand das richtig gut macht, dann werden es so viele Termine sein, dass wir da gar nicht drumherum kommen würden.“

Schul-Trophy der Gunners soll wieder aufleben

Ein zentrales Projekt wäre dabei auch das Aufleben der „School-Trophy“, die bis vor einigen Jahren noch von den Gunners organisiert wurde. Spielerisch soll dabei in den Schulen die Freude am Basketballsport näher gebracht werden. „Aktuell ist das mit den Schulkooperationen durch Corona noch etwas schwierig, aber wir wollen bereits im Vorfeld für das Jahr 2022/23 etwas machen“, so Linzer. Auch die Nachwuchszusammenarbeit mit den 2. Basketball Liga Vereinen Eisenstadt, Mattersburg und Güssing könnte Thema werden, auch wenn das Zukunftsmusik bleibt: „Das wurde in den letzten Jahren nie so gemacht, aber es wäre möglich.“