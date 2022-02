Oberwart Gunners scheitern im Cup-Finale

Die Oberwarter mussten dabei auf Kapitän Sebastian Käferle sowie Emonde Rickman und Renato Poljak verzichten, alle drei fielen wegen positiver Corona-Tests für den Showdown des Final Four Events in der Landeshauptstadt aus. Von Beginn an gaben in Eisenstadt die Wiener den Ton an. Für den erst 2010 gegründeten BC Vienna ist es der erste Titel im Basketball Austria Cup.

Mehr zum Final Four Bewerb des Basketball Austria Cups lesen Sie am Donnerstag in Ihrer BVZ.