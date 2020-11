BASKETBALL SWANS GMUNDEN - GUNNERS OBERWART 87:73

„In Gmunden kann man verlieren, egal, in welcher Form man ist“, konstatierte Gunners-Headcoach Horst Leitner nach der Niederlage in der Ferne. Wieder einmal war nicht alles schlecht, wieder einmal gab es jedoch keinen Sieg für die Oberwarter. Das Punkte-Gen „schlummert“ bei den Gunners weiter.

„Von Schlummern können wir uns aber nichts kaufen. Wir müssen einfach smarter sein und diese Schlampigkeiten abstellen“, forderte Horst Leitner.

Ähnlich sah das auch Spieler Terrence Beishaar: „Sie haben gut gespielt, aber wir hätten uns besser präsentieren und gewinnen können - wie bisher in all unseren Spielen.“

VORSCHAU GUNNERS OBERWART - ST. PÖLTEN; SAMSTAG, 17.30 UHR

Das erste Heimspiel während des Lockdowns wird mehr als nur ungewohnt. Ohne einen einzigen belegten Zuschauerplatz wird in der Gunners-Arena gedribbelt. Schon vor dem ersten Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit lernte der Headcoach, wie wichtig eine volle Halle sein kann: „Ich hatte schon vergessen, was so ein Publikum während eines Spiels alles ausmachen kann.“ Auch ohne diese Antriebskraft von den Rängen müssen die wohl komplett antretenden Gunners im Heimspiel bestehen.

Die Gäste aus Sankt Pölten konnten ihr letztes Spiel gegen die Vienna Timberwolves übrigens nicht absolvieren. Insgesamt vier positiv getestete Spieler machten ein Match der Niederösterreicher unmöglich. Das Duell in Oberwart soll jedoch nach aktuellem Stand (Dienstagabend) regulär über die Bühne gehen.