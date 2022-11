Oberwart Gunners voll im Spitzenfeld

Werbung

Kapfenberg erwies sich für die Gunners zuletzt als „Punktelieferant“. Nachdem die Truppe von Horst Leitner die Bulls am Allerheiligen-Tag erst im Cup schlagen konnte, gab es jetzt auch in der Liga einen Sieg.

Der fiel mit 80:72 eine Spur klarer aus als noch der Cup-Erfolg, wo man mit nur drei Punkten Unterschied gewann. Leitner: „Phasenweise war es viel besser als daheim, teilweise dann aber auch ähnlich, am Ende hat es aber gereicht. Vor allem das vierte Viertel hat uns gehört, dort hatten wir das Spiel klar in der Hand.“

Und dort drehte man auch einen 56:60-Rückstand nach drei Vierteln noch in den Sieg. Mit dem etablieren sich die Gunners im Spitzenfeld der Liga, wo es momentan richtig eng zugeht. Aufgrund der ersten Niederlage der Gmunden Swans (gegen St. Pölten) rangieren jetzt mit den Gunners, BC Vienna und UBSC Graz gleich vier Teams mit nur einer Niederlage ganz vorn.

Länderspielpause steht an

Das bleibt auch zumindest für eine weitere Woche so. Am kommenden Wochenende nämlich ist die Liga aufgrund der Einsätze des Nationalteams (siehe unten) spielfrei. Mit Sebastian Käferle und Renato Poljak sind auch zwei Gunners im Team-Einsatz, der Rest bleibt beisammen. Zu Beginn dieser Woche gab´s von Leitner trainingsfrei, ab heute schuftet man wieder. Das nächste Spiel steht am 19. November just gegen Gmunden an, danach geht es mit Alpe Adria-Cup und Co. wieder im 3-Tages-Rhythmus weiter.

Leitner: „Von daher ist die kurze Verschnaufpause jetzt gar nicht so schlecht.“