Oberwart Gunners wurden zu Drachentötern

Den Klassenunterschied merkte man im Allsportzentrum dabei nur im dritten Viertel. Erschwerend hinzu kommt, dass die Dragonz mit Marko Kolaric und Dragisa Najdanovic auf ihren stärksten Center und ihren Kapitän verzichten mussten – beide fielen wegen positiver Corona-Tests aus. Unterm Strich setzten sich die rot-goldenen Platzhirschen verdient durch, mussten aber mehr schwitzen als erwartet.

Die Dragonz unterstrichen mit der starken Leistung jedenfalls ihren Anspruch auf die Superliga – die Chancen, dass das Überraschungsteam ihr Ziel schon heuer erreichen könnte stehen dabei gut. Bester Mann am Platz war mit Kyran McClure ebenfalls ein Drache. Der US-Amerikaner schrieb unglaubliche 42 Punkte gegen die derzeit dritten der Superliga an.

Für Eisenstadt ist der Cup damit zu Ende. Oberwart spielt am Sonntag in Eisenstadt gegen den Sieger der Begegnung BC Vienna gegen Gmunden Swans um den Cup-Sieg. Im Allsportzentrum wird am Sonntag auch noch das Finale der Damen ausgetragen.

Mehr zum Final Four-Event in der Landeshauptstadt lesen Sie am Donnerstag in Ihrer BVZ