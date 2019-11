BASKETBALL DUKES - GUNNERS 74:81 IN OVERTIME

Verständlicherweise stolz auf sein Team war Headcoach Horst Leitner nach dem schwierigen Sieg in Klosterneuburg. „Das Ergebnis ist wichtig und das war herausragend. Es kippte zwar kurz, aber mit einer Eigenleistung konnten wir den Sieg holen“, freute sich der Gunner-Trainer. Mit einer tollen Leistung begeisterte Alexander Lawrence (meiste Punkte, Rebounds, Assists) die Gunners, auch wenn er nur auf der Bank begann. Eine weitere Stärke der Gunners, sagte Leitner: „Bei uns gibt es keine Starter oder Bankspieler, sondern nur Spieler, die ihre Rollen ausfüllen.“ Was ohne Verletzungsprobleme während der Vorbereitung möglich gewesen wäre, interessiert Leitner nicht mehr: „Mit dieser Gretchenfrage beschäftige ich mich nicht.“ Sein Comeback feierte auch Max Schuecker. Wer übrigens glaubt, dass Horst Leitner am Tag nach dem Spiel einmal durchschnaufen ließ, lag falsch. „Ich bin um zwei Uhr in der Früh nach Hause gekommen und um sechs Uhr morgens hab ich mir die Wiederholung zur Analyse angesehen“, erklärte der Oberwarter.

VORSCHAU; GUNNERS - LIONS; SAMSTAG; 17.30 UHR

Jetzt wartet beim Heimspiel mit den Traiskirchen Lions der Tabellensiebte. Eine auf dem Papier deutlich einfachere Aufgabe, wenn auch nicht ganz ohne Tücken. „Da kommt jetzt ein ganz anderer Gegner als zuletzt. Die Lions sind sehr dynamisch, aber auch sehr strukturiert in ihren Spielzügen. Wir wollen natürlich wie immer gewinnen, aber gerade zuhause wollen wir das einfach noch ein bisschen mehr“, so der Headcoach.