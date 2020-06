Bei seinem neuen Team von ratiopharm Ulm zeigte der Güssinger Thomas Klepeisz gleich groß auf. Gegen Bayern München (95:85) und die Baskets Olbenburg (85:66) gab es zum Start zwei klare Siege. „Wir fanden super in das Turnier rein und sind vom Trainerteam richtig gut vorbereitet worden“, strahlte Klepeisz nach dem starken Beginn.

Gegen beide Kontrahenten gingen die Ulmer eigentlich als Außenseiter in die Begegnung. Bayern München führte bis zum Abbruch der Meisterschaft die Tabelle gar an. Besonders die Integration in sein neues Team rechnete der Güssinger seinen Kollegen hoch an. „Wir wurden da richtig gut aufgenommen, wollen aber noch weiter zusammenwachsen“, führte Klepeisz aus. Mit seiner persönlichen Leistung war Thomas Klepeisz ebenfalls zufrieden: „Ich hätte gerne noch den ein oder anderen Wurf getroffen, aber abgesehen davon, spielen wir hier guten Basketball. Das ist eine Grundlage, auf die wir aufbauen können.“

Besonders im Duell gegen die Bayern spielte Klepeisz auf: 17 Punkte und fünf Assists sprangen am Ende raus. Im zweiten Match waren es immerhin noch elf Zähler und sechs Assists. Beim Spiel gegen Olbenburg traf er außerdem auf Rasid Mahalbasic, ein weiterer Österreich-Legionär. In beiden Spielen war der Güssinger zu Beginn nicht in der Starting Five. Nach Redaktionsschluss fand außerdem noch das Duell gegen die Merlins Crailsheim statt. Am kommenden Sonntag treffen Thomas Klepeisz und seine Ulmer dann auf BG Göttingen.