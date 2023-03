Die Krux mit den Krankheitsfällen bei den Oberwart Gunners

Werbung

Manchmal hat man kein Glück und dann kommt Pech auch noch dazu. Ein gängiges Sprichwort, das derzeit wohl kaum besser auf jemanden als auf die Oberwart Gunners zutrifft.

Wie schon zu Jahresbeginn hadert die Mannschaft um Headcoach Horst Leitner derzeit mit einigen Krankheitsfällen. So zuletzt auch beim Spiel in St. Pölten, wo unter anderem Edi Patekar, Flo Köppel und Renato Poljak nicht einsatzfähig waren und die verbliebene Truppe in eine deutliche 72:99-Niederlage lief. Die Grippeschwäche machte sich dabei laut Leitner klar bemerkbar.

Das nächste Spiel der Oberwarter steigt diesen Samstag (17.30 Uhr) zuhause gegen BC Vienna. Bitter: Dabei gab es nicht wirklich bessere Neuigkeiten, so Leitner zuletzt zur BVZ. „Zu Wochenbeginn haben sich nun auch John Rauch und Jonathan Knessl krankgemeldet.“

Dritten Platz halten wäre ideal

Vor dem Spiel gegen den absoluten Liga-Krösus sind die neuerlichen Krankheitsfälle natürlich doppelt suboptimal, weiß auch Leitner: „Klar, aber so, wie es ist, ist es, wir können es nicht ändern.“ Der Headcoach hofft, dass vor allem bis zu den Play-offs alle wieder voll fit sind.

Stichwort Play-offs: Für diese wäre auch eine gute Ausgangsposition nicht schlecht. Der derzeitige dritte Platz, den man in der Platzierungsrunde hat, ist jedenfalls stark, kann man den unter den aktuellen Umständen aber halten? „Es wäre ideal, wenn wir als Dritter abschließen, wir werden aber sicher kein Risiko eingehen und jemanden krank aufs Feld schicken.“ Zurück zum Vienna-Spiel: Zu Wochenbeginn war sich Leitner noch im Unklaren, wer gegen den Meister auflaufen kann – angesichts der Entwicklung wenig verwunderlich.